Novo programa de moradia vai ser anunciado em Fortaleza

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 03.04.2025: Jonas Dezidoro, Secretário Habitafor. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO)

Para o segundo semestre deste ano, a Prefeitura de Fortaleza vai avançar em duas frentes para baixar a quantidade de 200 mil pessoas no cadastro de déficit habitacional (defasado com dados de 2012).

Uma é na compra de casas que estejam abandonadas, mais baratas, em que uma pequena reforma possa ser realizada, para entregar para pessoas na fila. A outra é instituir o Retrofit, uma linha de financiamento oferecida pela Caixa Econômica Federal, com o intuito de transformar um prédio público em moradia de interesse social.

A ideia é começar pelo Centro, focando em pessoas em situação de rua. A Prefeitura estima 10 mil indivíduos neste cenário na Cidade, sendo quase 4 mil somente no bairro. Jonas Dezidoro, secretário do Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza (Habitafor), diz que a negociação para o Retrofit está avançada.

Este é um programa do Governo Federal, que prevê a recuperação de prédios privados e públicos, antigos e inutilizados, com o objetivo de atualizar os espaços seguindo a legislação vigente e transformá-los em moradia. A intenção é amenizar o déficit habitacional no País.

Jonas diz que até o fim deste primeiro semestre a pasta finaliza o levantamento dos prédios do Centro que estão disponíveis, com o apoio da União. "Eu estou em contato direto com o secretário do Patrimônio da União (Fábio Galvão), para a gente pegar todos esses prédios. Porque você tem que fazer todo o levantamento e fazer um projeto, porque uma habitação de interesse social tem alguns requisitos", frisa. É necessário ter sala, cozinha, um banheiro e dois quartos, no mínimo. "É algo que a gente vai investir e insistir muito no segundo semestre".

Com o mapeamento de prédios públicos disponíveis, é decidida a área do bairro para iniciar o projeto. Porém, para tirar as pessoas da situação de rua, Dezidoro diz que não se trata apenas de moradia, mas de fomentar uma política de acolhimento, que olhe para saúde, ações antidrogas, psicológicas e de inserção no mercado de trabalho, com qualificação. Esta parte é de um programa que está sob a coordenação da vice-prefeita, Gabriella Aguiar. Vai ser algo intersetorial.

Saneamento

À coluna, em visita ao O POVO na semana que passou, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), prospectou que Fortaleza deve fechar o ano com 80% da meta de saneamento alcançada. Mas ele relatou que no Interior o desafio é bem maior. O gestor estadual acredita que no restante do Ceará o percentual deva chegar em torno de 54% e que o Estado está no esforço para cumprir o marco regulatório do saneamento.

Mulheres

O Grupo de Líderes (Lide) no Ceará hoje é majoritariamente formado por homens. Composto por 150 empresas, sobretudo de médio e grande porte, ele tem à frente a empresária Emília Buarque, que tem na sua formação o setor turístico. Diante do cenário dominante visivelmente por eles, Emília revelou que está sempre em busca de conectar mais mulheres, de olho na "liderança feminina". Para ela, é preciso "equilibrar a balança" atual do grupo.

90 anos

O Farias Brito completa 90 anos em 2025. A trajetória da instituição foi iniciada em 1935. Hoje,a escola destaca-se nos processos seletivos do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e do Instituto Militar de Engenharia (IME).

Em balanço, a escola divulga que já obteve 2.092 aprovações ao longo dos anos. E já representou o Brasil nas olimpíadas científicas em 62 países, além de aprovar estudantes para universidades brasileiras e para as internacionais, como Harvard, Stanford, University of Chicago e MIT.

Nas sedes em Fortaleza, Eusébio, Sobral e Cariri, a Organização Educacional Farias Brito possui atualmente 1.990 colaboradores.

Evitando perdas

Foto: Whatsapp/O POVO Lacre nas embalagens de azeite em supermercado de Fortaleza

Eis que os consumidores vão ao supermercado e começam a se deparar em lacres nas embalagens de azeite. Daqueles que apitam quando passam pelo detector na saída da loja. Pois isso vem acontecendo em estabelecimentos de Fortaleza.

Susane Albuquerque, diretora de Recursos Humanos da Associação Cearense de Supermercados (Acesu) e diretora financeira e de gestão do Novo Box Mercantil, disse à coluna que a utilização a medida não é uma prática comum no setor supermercadista cearense.

"Como ocorre em segmentos como o de eletrônicos e vestuário, essa medida é pontual e voltada à proteção de produtos específicos — e não aplicada de forma generalizada a todo o mix disponível nas lojas. Cada supermercado adota estratégias de prevenção de perdas conforme a realidade do seu negócio, sempre buscando equilíbrio entre segurança e experiência de compra para o consumidor."



