Negociações para atrair empresas ao Polo Automotivo do Ceará são iniciadas

Foto: Lucas de Almeida/Governo do Estado do Ceará/Divulgação O governador do Ceará, Elmano de Freitas, visitou nesta quarta-feira, 23, a Auto Shanghai 2025, uma das maiores feiras automobilísticas do mundo

As negociações para atrair empresas ao Polo Automotivo do Ceará, que ficará em Horizonte (Região Metropolitana de Fortaleza), onde estava a fábrica da Troller, já iniciaram.

É que o governador Elmano de Freitas (PT) visita nesta quarta-feira, 23 de abril, a “Auto Shangai 2025: embracing innovation, empowering the future”, que é realizada em Xangai e reúne companhias de mais de 20 países para exposição de novos modelos de veículos de energia.

No Local de uma das maiores feiras automobilísticas do mundo, o governo cearense mantém um estande, onde as prospecções com parceiros são realizadas.

No auxílio dessa missão de atração estão o secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, o deputado Romeu Aldigueri, além do presidente da Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), Danilo Serpa, o prefeito de Horizonte, Nezinho Farias, e o presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante.

“Essa é uma oportunidade incrível para apresentar o Polo Automobilístico do Ceará, a primeira planta multimarcas do Brasil, a gigantes do setor. O projeto vai iniciar a produção de veículos ainda este ano e gerar muitos empregos. Estamos acelerando rumo ao futuro, promovendo desenvolvimento e mais oportunidades para os cearenses. Além de impulsionar a economia, vamos gerar empregos qualificados para a nossa população”, afirmou o governador.

Durante o evento, a comitiva cearense se reuniu com o vice-presidente e acionista da Comexport, Rodrigo Teixeira. Para esta e outras prospecções, ele viajou no sábado, 19 de abril.

Para o governador, a participação do Ceará representa uma oportunidade estratégica para atrair investimentos e ampliar parcerias com empresas do setor, conforme antecipou O POVO em publicação no dia 14 de abril, após entrevista exclusiva.

O projeto se trata do Complexo Industrial Multimarcas, que será contemplado pela nova lei do programa Mobilidade Verde e Inovação (Mover), do Governo Federal.

A montadora e âncora a operar no local é a Comexport, que deve iniciar a produção de veículos, partes e peças para venda no mercado interno e exportação, em 2025. Além disso, estão previstos investimentos em pesquisa e desenvolvimento no polo.

Visitas a fábricas de empresas chinesas estão previstas, com o intuito de atrair mais investimentos ao polo automobilístico do Ceará, que terá a primeira planta multimarcas do País, responsável pela produção de 80 mil veículos por ano e pela geração de 9 mil empregos, no local da antiga fábrica da Troller.

Outro compromisso será com o proprietário de uma das marcas com acordo firmado para ter modelo produzido em Horizonte. Serão produzidos até seis novos modelos de veículos, de híbridos a elétricos.



Somente na primeira fase, para reativação da produção, serão investidos R$ 400 milhões e serão gerados mais de 200 empregos.

Investimentos no Polo Automotivo de Horizonte

O movimento mais recente para o Polo Automobilístico foi em torno das desapropriações necessárias para a implantação do empreendimento, localizado em Horizonte.

É que Elmano anunciou na quarta-feira, 16, investimento de R$ 1.661.351,94 para a Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE).

O Governo do Estado busca ampliar o complexo para mais de 100 hectares (cerca de 140 campos de futebol).

O terreno que o complexo ocupa é onde estava localizada a antiga fábrica da Troller que foi fechada em 2021. O local foi entregue ao Estado pela Ford em setembro de 2024.



Atualmente, segundo Elmano, três marcas já têm acordos firmados para montagem de veículos híbridos e elétricos no Ceará.

No que concerne à geração de empregos, a estimativa apresentada pelo político é de que sejam abertas 9 mil vagas de trabalho e produzidos 70 mil veículos por ano — nos próximos três anos, quando atingir o pico de produtividade.

