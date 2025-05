Fábrica da Cerbras é recertificada com selo ESG da Fiec

Foto: Bárbara Mesquita/Cerbras/Divulgação Presidente da Cerbras, Ana Lúcia Mota, e a vice-presidente administrativa e ambiental, Ticiana Mota

A fábrica da Cerbras recebeu novamente o selo ESG da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec). A marca cearense é a única do ramo, no País, a ser contemplada com a certificação.

O atestado de sustentabilidade é entregue após auditoria da entidade na empresa. A sigla composta por três letras traduz o compromisso empresarial com práticas ambientais, sociais e de governança.

Do segmento de porcelanatos e revestimentos cerâmicos há 35 anos, a Cerbras foi recertificada com selo ESG-FIEC na categoria AAA, considerada a mais alta dentro das classificações.

A entrega foi realizada por Alcileia Farias, gestora do núcleo ESG da Fiec, na semana que passou, no dia 29 de abril, na sede da fábrica em Maracanaú.

Na ocasião, estiveram a presidente da Cerbras, Ana Lúcia Mota e a vice-presidente administrativa e ambiental, Ticiana Mota.

Entre essas atividades que a companhia tem no âmbito sustentável, a vice-presidente destaca o uso de 100% da energia solar produzida, que supre um percentual de 10 a 12% no consumo final, além da gestão de resíduos sólidos.

Inclusive, esta última ação rendeu a certificação Lixo Zero, com consequente plantio de mais de 5 mil mudas de árvores nativas em áreas degradadas de Frecheirinha.

Outro ponto é que a indústria monitora a qualidade do ar e conta com sistema de tratamento e reúso da água e efluentes.

Ticiana destaca ainda o reaproveitamento do ar quente gerado nos fornos durante os processos de produção e o uso do biogás.

Na agenda ESG, a fábrica apoia projetos sociais como a Associação Peter Pan, para a qual firmaram acordo para realizar a doação de 2.100 m² de produtos destinados para a reforma das casas dos pacientes, que estão em tratamento oncológico.

Além da colaboração na construção do Hospital Beija-Flor, para as demandas de pessoas com fissura labiopalatina em situação de vulnerabilidade social.

