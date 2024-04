"Inveja de Ciro por Camilo o leva para o lixo da História", diz petista

Foto: FERNANDA BARROS O deputado estadual De Assis Diniz é líder do bloco comandado pelo PT na Alece

Líder do bloco do PT na Assembleia Legislativa do Ceará, o deputado De Assis Diniz (PT) rebateu nesta terça-feira, 9, ataques feitos pelo ex-ministro Ciro Gomes (PDT) contra Janaína Farias (PT), 2ª suplente de Camilo Santana (PT) recém-empossada no Senado.

Ainda na semana passada, Ciro fez uma série de críticas à petista, chegando a dizer que ela seria a “assessora de assuntos de cama” de Camilo. As falas provocaram intenso repúdio por parte de diversos políticos, motivando inclusive a articulação por uma nota de repúdio coletiva por parte da bancada feminina no Senado Federal.

“Ciro é um homem culto, é um homem que tem uma capacidade grande de expressar amor e ódio, na mesma tonalidade. Mas o ódio que ele tem demonstrado, a inveja que ele tem do Camilo, o leva para o lixo da História. A inveja que o Ciro tem do Camilo, e do sucesso do Camilo, faz com que ele, mais uma vez, passe de todos os limites”, diz De Assis.

“E dessa vez não é questão política, questão de Estado. É uma questão de honra, de atacar a honra de uma mulher, no particular. Como a lata do lixo não é mais do tamanho que já foi esse gigante. O Ciro a gente hoje só olha e fica pensando: como um cara que tem esse potencial, essa capacidade intelectual, pode se reduzir a nada?”, continua.

No último sábado, o PDT Ceará divulgou nota rebatendo tese de violência política de gênero e prestando solidariedade a Ciro Gomes por críticas vindas de petistas cearenses. "Ciro Gomes tornou-se alvo preferencial dos ataques petistas por adotar a postura de quem não tolera a mentira e a hipocrisia como elementos da ação política".

"O grupo petista também silencia sobre a violência e o massacre que a sua direção e as principais lideranças do partido impõem à ex-prefeita e deputada federal Luizianne Lins no processo interno de escolha do nome do partido para a disputa eleitoral em Fortaleza”, continua a nota, assinada pelo Diretório Estadual do PDT Ceará.