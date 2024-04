Prefeitura vai "reunir" mercados de ferro dos Pinhões e da Aerolândia

Foto: Divulgação/Prefeitura de Fortaleza Projeto retomará estrutura dos mercados de 1938

A Prefeitura de Fortaleza deve iniciar em breve uma obra que pretende “reunificar” estruturas de ferro dos Mercados dos Pinhões e da Aerolândia. Segundo o projeto, construção que hoje compõe o Mercado da Aerolândia será transferida para o entorno da Praça Visconde de Pelotas, onde hoje funciona o Mercado dos Pinhões.

Obra fará com que os mercados retornem à sua configuração histórica, com estrutura única e interligada que existiu até 1938. A intervenção será possível por conta da desapropriação, recentemente publicada no Diário Oficial do Município, de um terreno de área total de cerca de 4,1 mil metros quadrados localizado ao lado do Mercado dos Pinhões.

A informação é confirmada pelo secretário Samuel Dias (Infraestrutura), que irá coordenar a obra. Segundo ele, licitação para o projeto deve ser lançada ainda no segundo semestre, com perspectiva de início das obras ainda no fim deste ano ou no primeiro semestre do próximo ano. Como a obra também promoverá o restauro de ambas as estruturas, expectativa é de conclusão em até 18 meses.

“Queremos juntar os dois mercados de novo, unificando outros equipamentos do Município e criando ali um grande polo gastronômico e cultural, ambos voltados para a rua Tenente Benévolo, somando os 5 mil metros quadrados já existentes ali com esses novos 4,1 mil metros quadrados novos” afirma Samuel Dias.

Mercado da Aerolândia

O projeto também atenderia, segundo o secretário, demandas da comunidade do entorno do local onde hoje está instalada a estrutura do Mercado da Aerolândia – entre a BR-116 e a rua Capitão Vasconcelos. Com a mudança, a ideia é promover uma reforma total no espaço, com a ampliação da área de praça do local, assim como a instalação de uma quadra coberta, equipamentos de academia ao ar livre e quiosques.

“Estamos em diálogo com a comunidade, porque os Pinhões hoje têm uma agenda cultural bem mais ativa, lá (na Aerolândia) possui mais movimento praticamente só no Carnaval. Então queremos instalar essa quadra com cobertura, que é uma demanda antiga de lá, com instalação de quiosques para esse movimento local”, afirma.