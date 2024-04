"Bandeira branca": Elmano se reúne com docentes de universidades estaduais

Foto: Divulgação/Governo do Ceará Elmano se reuniu com representantes de professores da Uece, Urca e UVA

O governador Elmano de Freitas (PT) se reuniu na manhã desta quinta-feira, 26, com representantes de professores das Universidades Estaduais do Ceará (Uece), do Vale do Acaraú (UVA) e Regional do Cariri (Urca), que atualmente se encontram em greve por reajuste salarial e realização de novos concursos.

O encontro ocorreu na própria reitoria da UVA, em Sobral, após o governador participar de agenda de inaugurações no município. Além da própria reitora da instituição, Izabelle Mont'Alverne, participaram do encontro dirigentes de sindicatos ligados a docentes das três universidades. Na conversa, Elmano tratou da pauta de reivindicações da categoria.

Apesar de não ter envolvido nenhuma nova proposta ou deliberação direta sobre o movimento, encontro sinalizou retomada de diálogo do Governo do Estado diante do impasse com os professores. Na avaliação dos grevistas, relação com o governo alcançou seu pior momento nas últimas semanas, inclusive com a Procuradoria Geral do Estado (PGE) entrando com ações contra sindicatos na Justiça do Ceará.

Docentes de universidades estaduais cobram reajuste salarial de 35,7%, além de melhores condições de trabalho e realização de novos concursos públicos. Até agora, no entanto, o governo Elmano apresentou proposta de reajuste de 5,62% a partir de julho, sem pagamento retroativo aos primeiros meses do ano.

Na última segunda-feira, 22, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes) chegou inclusive a divulgar nota pública contra a situação, classificando resposta do Abolição às greves como "truculenta" e de "criminalização" dos movimentos. O envolvimento direto do governador, no entanto, é visto com bons olhos por docentes.

A rodada de conversa marca nova fase na investida do Governo do Ceará no sentido de "pacificar" movimentos grevistas do Estado. Desde a semana passada, a gestão conseguiu fechar acordos com campanhas semelhantes tanto entre professores do Estado quanto de servidores do Departamento de Trânsito do Ceará (Detran).