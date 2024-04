Élcio diz que Sarto teve mais interlocução com Bolsonaro do que com Lula

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 05-04-2024: Novo Frotinha da Messejana, nas Fotos: José Sarto prefeito de Fortaleza, Élcio Batista vice-prefeito de Fortaleza. (Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo)

O vice-prefeito Élcio Batista (PSDB) voltou a destacar nesta segunda-feira, 29, o mau momento na relação entre José Sarto (PDT) e governos do PT no Estado e na União. Afirmando que Fortaleza não tem recebido “a atenção que merece” de Lula (PT), o tucano chega a dizer que o pedetista teria tido até mais interlocução em alguns momentos com Jair Bolsonaro (PL).

“Posso dizer que deste ponto de vista (de apoio do Governo Federal) em alguns momentos tinha muito mais interlocução em nível nacional com o governo Bolsonaro do que com o próprio governo Lula. Isso é uma demonstração que a cidade de Fortaleza não está tendo a atenção que merece”, disse Élcio, durante entrevista ao Jogo Político.

“E quando estou falando da cidade de Fortaleza, estou falando do povo da cidade de Fortaleza”, diz. Neste sentido, ele destaca ausência de resposta dos governos estadual e federal diante de recentes apelos da Prefeitura de Fortaleza por maior compartilhamento do financiamento do Instituto José Frota (IJF), hoje “bancado” em maior parte pela Capital.

“Hoje nós temos um hospital terciário que consome praticamente todo o IPTU arrecadado da cidade de Fortaleza, e a gente não tem o apoio necessário para fazer uma gestão melhor, é praticamente todo mantido pela Prefeitura, ainda atendendo 50% da demanda vinda do Interior (...) entendo que a saúde deveria ser colocada de lado em qualquer conflito relacionado a partidos políticos”, continua o vice-prefeito.

Questionado sobre as razões dessa falta de interlocução, Élcio chega a atribuir a dificuldade a uma tentativa de “construção de hegemonia” por parte do petismo no Ceará. “Todo o esforço do Camilo (Santana, ministro da Educação), do Elmano (de Freitas, governador), e agora com o recrutamento do Evandro (Leitão), é todo na perspectiva de ter uma hegemonia no Estado todo, e essa hegemonia passa por derrotar o prefeito Sarto”, diz.

“Esse é o grande objetivo que eles têm, e eles estão fazendo isso a qualquer custo”, afirma Élcio, ex-aliado de Camilo Santana e que já chegou a ser chefe de Gabinete e secretário da Casa Civil durante as gestões do petista entre 2015 e 2020.