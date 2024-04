"PSDB não apoiará Evandro Leitão em um eventual 2º turno", diz Élcio

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 05-04-2024: Novo Frotinha da Messejana, nas Fotos: José Sarto prefeito de Fortaleza, Élcio Batista vice-prefeito de Fortaleza. (Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo)

O vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista, descartou nesta segunda-feira, 29, qualquer possibilidade de apoio de seu partido, o PSDB, à candidatura do presidente da Assembleia, Evandro Leitão (PT), à Prefeitura da Capital, ainda que no segundo turno.

A fala ocorreu em entrevista realizada nesta segunda-feira, 29, ao Jogo Político, podcast do O POVO, no momento em que Élcio foi questionado sobre uma possível disputa entre Evandro Leitão (PT) e Capitão Wagner (União) no 2º turno da eleição.

Apesar de dizer acreditar que José Sarto (PDT) estará na segunda etapa da disputa, Élcio foi rápido em descartar possibilidade de aliança com Evandro. “O PSDB não apoiará no segundo turno o Evandro Leitão”, disse o vice-prefeito, atual presidente do PSDB Ceará.

“Porque há um projeto nacional do PSDB que é de oposição ao PT. Então, em um segundo turno, nós não apoiaremos, com certeza, o PT. Inclusive semana passada foi lançado pelo ITV (Instituto Teotônio Vilela), que é a Fundação do PSDB, um projeto chamado Farol da Oposição, justamente para trazer à tona a crítica responsável que o PSDB sempre fez”, diz.