Secretária de Lula vem ao Ceará empossar grupo contra LGBTfobia em estádios

Foto: Divulgação/Sílvio Jr Mês do Orgulho: bandeira LGBT+ no Castelão no domingo, 27, equipamento da Secretaria do Esporte e Juventude do Ceará (Sejuv)

A secretária nacional da Política LGBTQIA+ do Ministério dos Direitos Humanos, Symmy Larrat, estará em Fortaleza nesta terça-feira, 7, para participar da solenidade de posse do novo Grupo de Trabalho de Enfrentamento à LGBTfobia nos Estádios, recentemente criado por decreto do governo Elmano de Freitas (PT).

A iniciativa será realizada de forma conjunta pelas secretarias estaduais da Diversidade (Sediv) e do Esporte (Sesporte), incluindo colaboração de outras 22 instituições governamentais e da sociedade civil. A ideia é ampliar ações de combate à LGBTfobia em estádios, com diálogo inclusive com torcidas organizadas e entidades esportivas.

“Vamos usar um plano amplo, com educação, campanhas de conscientização e punições. Queremos treinar profissionais para detectar e evitar a LGBTIfobia, além de fazer parcerias com entidades esportivas e torcidas. Também vamos colaborar em pesquisas e acompanhar de perto se as medidas estão funcionando”, destaca a Sediv em nota.

A solenidade de posse ocorre nesta terça-feira, 7, às 14h30min, em evento na Tribuna de Honra da Arena Castelão, em Fortaleza.