TRE-CE: Juazeiro do Norte a menos de 2 mil eleitores para ter 2º turno

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) iniciou nesta segunda-feira, 6, ação especial para a regularização e emissão de títulos de eleitor em Juazeiro do Norte, no Cariri. Um dos objetivos da operação é atingir a meta de 200 mil eleitores aptos para votar, número mínimo exigido pela Justiça Eleitoral para a realização de um possível 2º turno.

Até às 9h desta segunda-feira, o município já possuía 198.165 eleitores aptos a votar. A ação de regularização deve seguir até a quarta-feira, 8, data limite do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para a formação de parâmetros de eleitorado para a eleição deste ano. Atualmente, apenas Fortaleza e Caucaia atingem barreira mínima de eleitorado apto necessária para a realização de 2º tuno no Ceará.

Oficialmente, a meta do TRE-CE é regularizar até 200.284 eleitores em Juazeiro do Norte, representando 70% de todos os habitantes do município. Para isso, foram abertos onze pontos de atendimento da Corte em diversos locais do município, além de um atendimento especial na quadra do Ginásio Municipal Professor Santana, no bairro São Miguel.

Além do caso de Juazeiro do Norte, o TRE-CE tem realizado ações de regularização de título de eleitor em diversas outras regiões do Estado, incluindo o aumento do prazo de atendimentos em cartórios eleitorais por todo o Interior. Apenas entre 1º de maio e a tarde desta segunda-feira, foram atendidos mais de 84,5 mil eleitores em todo o Ceará.