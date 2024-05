Luizianne e correntes aliadas lançarão manifesto de novo bloco no PT Fortaleza

Foto: Reprodução/YouTube PT Ceará Deputada federal Luizianne Lins

Afastada do debate petista desde eleição interna que escolheu Evandro Leitão (PT) como pré-candidato do partido à Prefeitura de Fortaleza, a deputada Luizianne Lins (PT) terá retorno aos holofotes do partido na próxima segunda-feira, 13. Na ocasião, ela participará de evento com correntes do PT que apoiaram sua pré-candidatura na disputa da Capital.

Segundo a vice-presidente do PT Fortaleza, Liliane Araújo, o ato com Luizianne contará com o lançamento de um “manifesto” do novo campo de esquerda no petismo da Capital. O grupo não chega a ter como objetivo criar uma nova corrente interna no partido, mas sim tornar mais “permanente” a união de forças que apoiou Luizianne na disputa deste ano.

"Sentimos a necessidade de unificar para ter mais força, aproximar a sociedade civil petista. Não só em ano de eleição, mas também nos processos internos do partido", disse Liliane ainda no final de abril. Entre petistas mais próximos de Luizianne, existe a compreensão de que a escolha por Evandro acabou “afastando” o partido de suas bases históricas.

Neste sentido, eles destacam sobretudo o pouco tempo de filiação de Evandro ao PT, assim como a participação de forças “externas” ao partido, como parlamentares do PSB e do PSD, no processo de escolha da candidatura petista.