PT homologa pré-candidaturas de Evandro em Fortaleza e Catanho em Caucaia

Foto: Aurélio Alves Evandro Leitão é escolhido candidato do PT a prefeito de Fortaleza

A Comissão Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) homologou na noite desta segunda-feira, 6, a relação de pré-candidaturas do partido já “fechados” em municípios brasileiros com mais de 100 mil eleitores.

Entre os nomes listados, aparece o do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PT), e do ex-secretário Waldemir Catanho (PT) como candidatos, respectivamente, às prefeituras de Fortaleza e de Caucaia.

A relação também destaca o método utilizado para a escolha das candidaturas, com Evandro aparecendo como pré-candidato por “encontro municipal”. Já Catanho é listado como pré-candidato por “unanimidade no diretório” municipal do PT de Caucaia.

“A direção municipal fica autorizada a concluir as negociações, onde for necessário, para a indicação dos nomes para concorrer aos cargos de vices e eventuais ajustes na chapa de candidaturas proporcionais em função do número de vagas para o PT definidas no âmbito da Federação e para o cumprimento da cota de gênero”, diz a decisão.