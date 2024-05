Revezamento de licenças continua na Assembleia com 4º pedetista consecutivo

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 14-11-2023: Reunião PDT cabeçada por Cid Gomes. Na foto, Deputado Guilherme Landim. (Foto: Fernanda Barros /O Povo)

O deputado Guilherme Landim (PDT) protocolou nesta quarta-feira, 8, um pedido de licença para tratar de assuntos de interesse particular. Com isso, ele ficará afastado da Assembleia Legislativa do Ceará por até 120 dias, abrindo caminho para a permanência de Guilherme Bismarck (PDT) nas atividades da Casa.

Guilherme exerce mandato de deputado estadual desde maio do ano passado, quando Marcos Sobreira (PDT) pediu licença semelhante. Quatro meses depois dele, também pediram licenças Jeová Mota (PDT) e Osmar Baquit (PDT). Com isso, Bismarck completou neste mês um ano de efetivo exercício do mandato de deputado.

O “revezamento” de licenças por acordo político não ocorre apenas no PDT, sendo praticado também entre deputados do PT no Ceará. Desde o início do ano passado, o suplente Guilherme Sampaio (PT) segue empossado na Casa, após licenças de Fernando Santana (PT), Julinho (PT), Alysson Aguiar (PCdoB) e Jô Farias (PT).

Como a licença segue justificativa de interesse particular, o pagamento do salário do deputado também é suspenso, não gerando impacto direto à Casa.