ESG em debate no Ceará

Foto: João Filho Tavares GIARDINO Buffet estará entre os cases do 1º Fórum ESG O POVO

O ESG vem ganhando cada vez mais espaço na agenda cearense entre empresários, executivos, empreendedores e comunidade acadêmica, além de entendidas humanistas e negócios de impacto.

Para contribuir com esse momento, O POVO anuncia o 1º Fórum ESG O POVO, que será realizado na Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), em 12 de julho, a partir das 13h. Divididos em três painéis, com temáticas relecionadas às questões ambientais, sociais e de governança, o evento também apresentará cases dos segmentos.

O primeiro painel, ambiental, abordará sobre "Crises climáticas e aquecimento global - causas e efeitos para cidades, empresas e sociedade". Já o segundo discutirá "Como as empresas podem ser mais diversas e promover a equidade no mercado de trabalho?". E o último esplanará sobre "A importância do princípio sustentabilidade na Governança".

As jornalistas do O POVO Beatriz Cavalcante, Carol Kossling e Regina Ribeiro farão as mediações dos paineis, respectivamente. Já a Paula Lima, apresentará os pitchs que acontecerão entre os paineis mostrando como é possível colocar em práticas atitudes que mudam a cultura das entidades.

As inscrições gratuitas estão disponíveis no Sympla - www.sympla.com.br/evento/1-forum-esg-o-povo/2517235

Hotelaria

A Vila Kalango, na Praia de Jericoacoara, no Ceará, foi premiado como o melhor Hotel Boutique do Brasil pelo TripAdvisor, por combinar conforto, hospitalidade exclusiva, desenvolvimento econômico local e práticas ESG.

Os 24 quartos, construídos com tijolos de barro e madeira local, foram cuidadosamente posicionados ao redor dos coqueiros centenários que já existiam no local, preservando a fauna e a flora nativa.

Essa filosofia de construção com o mínimo de impacto resultou em apenas 32% da área total do terreno ocupada por edificações, demonstrando o compromisso do empreendimento com a sustentabilidade.

Para reduzir o impacto ambiental, utiliza placas solares para aquecer a água dos chuveiros, diminuindo o consumo de energia elétrica, além da coleta seletiva de lixo, incentivando a separação correta dos materiais para a reciclagem.

Para isso, disponibiliza lixeiras para descarte seletivo, facilitando a separação correta dos materiais e contribuindo para a diminuição do impacto ambiental.

Energia

A Engie Brasil Energia, geradora de energia do país com fontes 100% renováveis e atua em geração, comercialização e transmissão de energia elétrica, tem integrada ao propósito da empresa as práticas de ESG. Entre as ações age para acelerar a transição rumo a uma sociedade neutra em carbono.



Como parte da jornada de descarbonização da companhia, que prevê ações estratégicas para compensar a perda da capacidade proveniente de fontes fósseis, entre 2016 e 2022, mais de R$ 20 bilhões foram destinados à transição.

Em 25 anos, a Companhia passou de 3,7 GW de capacidade de geração, em 1998, para 8,3 GW,

em 2023, mantendo a diversificação de fontes e com investimentos massivos na expansão em

renováveis e transmissão.

Tecnologia

O Programa Residência em TIC 20 - Capacita Brasil - C-Jovem, iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e da Softex, está com vagas remanescentes. O programa, conduzido pela Universidade Estadual do Ceará (UECE) e pelo Instituto Atlântico, foca na qualificação de jovens cearenses em Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), desenvolvendo competências essenciais para o mercado de trabalho.

Podem participar alunos de escolas, institutos ou universidades do Ceará, incluindo ensino médio (regular, integral e profissionalizante), técnico subsequente, recém-formados no ensino médio, há até 3 anos, e alunos do ensino superior.

Os cursos de capacitação terão duração de 12 meses e serão ministrados em formato remoto. O conteúdo inclui disciplinas de Inglês, Projeto de Vida, Empreendedorismo, Raciocínio Lógico, Ciência de Dados e Imersão em empresa parceira.

Os participantes que completarem a formação com sucesso receberão uma bolsa de R$ 200 mensais durante os três meses de imersão em empresas parceiras. Inscrições www.atlanticoavanti.com.br/capacita-brasil-1.