Fórum ESG O POVO discute temas para a sociedade

Foto: DIVULGAÇÃO Martir Silva, coordenadora da promoção da Igualdade Social da SPS

Nesta sexta-feira, 12, acontece o 1º Fórum ESG O POVO, na Federação das Indústrias do Ceará (Fiec). O evento contará com painelistas que irão discutir assuntos ligados a questões ambientais, sociais e govervança que impactam na sociedade como um todo. A secretária-executiva da Igualdade Racial do Ceará, Martír Silva, que é advogada e professora de Direito na Faculdade Cearense (FAC) estará no painel social, mediado pela colunista Carol Kossling, ao lado de Fabiana Prado, gerente de Cultura e Clima Organizacional da M. Dias Branco e Amanda Melo, articuladora do comitê de responsabilidade social da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece). Martír é mestre em Avaliações de Políticas Públicas pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e coordenou a Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza. De 2020 a 2022 foi coordenadora Especial de Políticas Públicas da Igualdade Racial do Ceará. Também é pesquisadora da UFC e tem experiência na área de Ciência Política, com ênfase em Administração Pública, atuando principalmente com políticas públicas e direitos sociais; participação e controle social; movimentro negro e de mulheres no Ceará.

Cases sociais



A jornalista Paula Lima irá apresentar as boas práticas de empresas e negócios de impacto na área social. Entre os temas estarão Éder Soares, líder do Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Dell (LEAD), em Fortaleza; Natália Tatanka, CEO da Giardino Buffet; e Patrícia Rodrigues, gerente de Pessoas, Cultura, Relações Trabalhistas e Remuneração da ArcelorMittal Pecém.

Ambiental

As crises climáticas e aquecimento global - causas e efeitos para cidades, empresas e sociedade também serão debatidos no evento no painel que abre o fórum. A mediação será da jornalista Beatriz Cavalcante e terá como convidados Laiz Hérida, ceo da HL Soluções Ambientais; Luiz Drude de Lacerda biólogo e Mestrado em Ciências Biológicas, que coordena o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Transferência de Materiais Continente-Oceano (2008-2028); e Larissa Menescal, presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza (Ipplan).

Já os cases serão da Yby Soluções Sustentáveis e da Verdear Eventos + Sustentáveis com a head e fundadora dos projetos, Rebeca Wermont; Dona Nete, Francinete Cabral Lima, fundadora da Sociedade Comunitária De Reciclagem De Resíduos Sólidos Do Pirambu (Socrelp); e Arthur Ferraz, head de Relações Externas da Solar Coca-Cola.



Governança

Como base da agenda ESG, a Governança, última letra da sigla, é quem dá o tom e a transversalidade da pauta. No Fórum ESG O POVO será debatido a importância do princípio sustentabilidade dentro dessa temática. Fazem parte do painel, mediado pela jornalista Regina Ribeiro, Renata Santiago, a sócia fundadora do Outro Patamar Inteligência, Gestão e Educação e coordenadora Geral do Instituto Brasileiro Governança Corporativa (IBGC) Capítulo Ceará; Alcileia Faria, coordenadora do Núcleo ESG Fiec; Rafael Silveira, CEO da Casa Azul; e Eveline de Castro Correia, diretora administrativa da faculdade Inbec em Fortaleza.

Entre as apresentações dos cases estão Gustavo Rodrigues Silva, diretor de Operações na Qair Brasil; Gustavo Marques Martins, gestor de Sustentabilidade & ESG Corporativo na Vulcabras e Talisson Eloia, analista de projetos na Social Brasilis.