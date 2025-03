Caso Dolly: descuido com o meio ambiente

Foto: Adriano Gambarini/WWF Brasil/Divulgação Cerrado tem alta de 19% nos alertas de desmatamento em fevereiro

Essa semana vivemos um exemplo claro da importância do ESG no ambiente corporativo e para toda a sociedade. Fundada em 1954, a marca de refrigerante Dolly, se tornou por décadas uma das marcas mais populares no Brasil quando o assunto era bebida gaseificada em aniversários infantis, especialmente no estado de São Paulo. Mas nos últimos dias ocupou o noticiário por estar associada a crime ambiental e corrupção, sendo o empresário Laerte Codonho, dono da Dolly, condenado pelos crimes. Há mais de dez anos, Codonho realizou um desmatamento ilegal em uma área preservada em São Lourenço da Serra, região metropolitana de São Paulo.

Sua atitude causou inundações e prejuízos em toda a comunidade local. Para evitar punições, o empresário tentou subornar servidores públicos para liberar o empreendimento que estava instalando nessa região. Ao longo dos anos, o empresário foi acusado de outros crimes. Com esse caso, vemos que as empresas devem priorizar a gestão de impactos ambientais e a relação com as comunidades locais para evitar danos ao meio ambiente e à sua própria reputação. Além de manter a transparência em suas ações e ter definida uma governança corporativa que concentra na gestão responsável e ética.

COP 30

O encontro da cúpula de chefes de Estado da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30) foi antecipada pelo governo brasileiro e acontecerá nos dias 6 e 7 de novembro, em Belém do Pará. A Cúpula faz parte das atividades oficiais da Conferência, que ocorrerá entre 10 e 21 de novembro. Tal decisão, informada por Valter Correia, secretário extraordinário para a COP 30, se deu em meio as notícias sobre falta de estadia e valores altos para hospedagem durante o evento mundial.

Governança e ética

A Natura figura pela 14ª vez no ranking das Empresas Mais Éticas do Mundo pelo Ethisphere Institute, referência global na definição e avanço das melhores práticas empresariais em ética e governança. A companhia é a única brasileira na lista, que conta com 136 empresas de 19 países e 44 setores da indústria. Para João Paulo Ferreira, CEO da Natura, este reconhecimento reforça o compromisso contínuo em conduzir negócios com integridade, transparência e responsabilidade socioambiental. A Natura possui um Programa de Ética e Compliance estruturado para garantir transparência e integridade em todas as suas operações.

Filantropia

A Rede de Investidores Sociais do Ceará promove encontro presencial no dia 3 de abril no Espaço O POVO de Cultura e Arte. A proposta é promover o bom relacionamento e fortalecimento das parcerias entre o Investimento Social Privado (ISP) e o setor público para gerar impacto social e ampliar a efetividade das políticas públicas. Na ocasião será divulgado o Guia de colaboração ISP & Gestão Pública, publicação da Rede Temática de Gestão e Políticas Públicas do Gife, que reúne aprendizados, estratégias e casos concretos.

Encontro de mulheres

A terceira edição do Lidera Mulher promovido pela Associação Cearense de Supermercados (Acesu) acontecerá no dia 27 de março e destacará reflexões sobre liderança feminina, igualdade de gênero e a construção de ambientes corporativos mais respeitosos e equitativos. As inscrições são gratuitas pelo link: https://www.e-inscricao.com/acesu/lideramulher25.