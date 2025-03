Ceará totalmente impactado!

Foto: Yoann Wozniak/Coalizão Pelo Impacto Fortaleza CEARÁ sediou encontro nacional de impacto

.

O Ceará está entre os quatro estados brasileiros, ao lado do Rio Grande do Norte, Alagoas e do Espírito Santo, que fazem parte do Sistema Nacional de Economia de Impacto para fomentar integração do setor que incentiva que investimentos e negócios equilibrem resultados financeiros com impactos socioambientais positivos.

E na última semana, recebeu na Capital filantropos do Instituto Helda Gerdau, do Instituto Itaúsa, da Cosan, da Fundação Educar DPaschoal, da Fundação Feac, da Fundação Grupo Boticário, do Beja Instituto, do Humanize, do Instituto Sabin e da RD Saúde para o 3º Encontro Anual da Coalizão Pelo Impacto 2025.

O evento organizado pela Coalizão local e pela Somos Um contou com patrocínio do Banco do Nordeste (BNB). De acordo com Kleber Oliveira, gerente executivo do banco, a economia de impacto avançou muito e a percepção é que isso é um instrumento de política pública, o que permite articulações dentro da instituição para construção de estratégias e ferramentas para apoiar o ecossistema.

Futuro breve

Os próximos passos da Coalizão Pelo Impacto Fortaleza envolvem o lançamento da plataforma Impacta Ceará, plataforma que une e impulsiona o ecossistema e a articulação de editais de fomento aos negócios do setor, informa a coordenadora da Coalizão Pelo Impacto Fortaleza, Carla Esmeraldo.

"Nesse Encontro Anual reunimos um grupo multidisciplinar de apoiadores para pensar desafios e cenários futuros sobre a atuação da iniciativa nas seis cidades - Fortaleza (CE), Belém (PA), Campinas (SP), Paranaguá (PR) e Porto Alegre (RS) e de Brasília (DF).

Apresentamos o nosso ecossistema de impacto, fizemos trocas com empreendedores e visitamos negócios que vem transformando nosso território", disse Carla.

Impressões

Para a diretora presidente do Instituto de Cidadania Empresarial (ICE), entidade que mobiliza a Coalizão Pelo Impacto, Luiza Nascimento, ver o Ceará assumindo esse compromisso com os negócios de impacto a enche de esperança.

"Sabemos o quanto o empreendedorismo social pode transformar vidas — e, com esse comitê, damos um passo concreto para garantir que mais empreendedores tenham as ferramentas e o apoio que precisam para fazer a diferença em suas comunidades".

Já Fernanda Bombardi, diretora de Programas do ICE, pontua que reunir todos esses representantes possibilita tanto olhar para estratégias macro de forma nacional, como ver a vibração do ecossistema de Fortaleza.

"Ele tornou-se uma referência no Brasil de um ecossistema muito robusto de apoio a negócios socioambientais e que traz uma perspectiva muito interessante de uma atuação conjunta".

Comitê estadual

A especialista em gestão pública de impacto Michelle Ribeiro, afirma que a posse do Comitê Estadual de Negócios de impacto do Ceará (Ceni), que aconteceu no último dia 26 de março no Palácio da Abolição, simboliza uma nova fase na jornada de implementação da política de fomento à economia de impacto no Estado.

Entre os principais desafios a curto prazo estão a organização da governança do comitê, a construção de um plano de ação efetivo alinhado com as diretrizes nacionais e o fortalecimento da equipe técnica do governo para apoiar os trabalhos do Comitê.

"É fundamental também identificar como cada instituição membro poderá contribuir, de forma prática, para facilitar a criação e a consolidação de negócios de impacto no Estado".