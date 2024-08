Importância

O ser humano desenvolve em sua existência aspecto cultural cuja perspectiva é valorar tudo, incluindo ele mesmo. Assim, determinamos valor a objetos, a experiências, a pessoas, a fatos, enfim, a tudo quanto nos diga respeito de alguma maneira.

Penso que o aprendizado da leitura contribui para a melhor existência do ser humano. Então, valoro “leitura” e “educação” como algo imprescindível a todos nós. Acontece que, para mim, o ato de ler implica consciência sobre o que se lê, uma consciência que implique em “saber o mundo” a partir dela, a partir da possibilidade real e concreta de analisá-lo de forma a ter a maior compreensão dele, conforme apregoou Paulo Freire, nosso patrono.

Entendo que quanto mais e mais pessoas desenvolvam a capacidade de ler criticamente o mundo menor será o número delas subjugadas, enganadas por outras que alargaram tal habilidade. Compreender o mundo ao redor dá-nos a possibilidade de não nos permitirmos ser escravos e de sabermos exigir o que devemos exigir.

Não me refiro apenas a ter trabalho que garanta remuneração digna para que cada um possa usufruir de moradia salubre, alimentação regular e balanceada, educação de qualidade, acesso a equipamentos de cultura, boas vestimentas, bons calçados, água encanada, energia não extorsiva.

Me refiro, além das questões básicas, também e principalmente à compreensão do que significa estar no mundo, saber entender que em sociedades de representação política como a brasileira cada cidadão, de tempos em tempos, precisa exercer seu dever de votar em alguém a representá-lo nas instâncias políticas dos poderes executivos e legislativos. Mais do que isso, cada cidadão deve estar ciente de que seu voto pode determinar melhoria de vida da população como um todo, ou exploração dela por eleitos desqualificados para as funções que pleitearam.

Maus políticos representativos atrapalham a vida da sociedade, pois não a tratam da maneira respeitosa que ela merece. Maus políticos enriquecem ilicitamente. Maus políticos desviam recursos que poderiam servir para aplicação em benefícios à sociedade. Maus políticos não dão a mínima importância às pessoas que não estão próximas a eles. São vilipendiadores. E desprezíveis.