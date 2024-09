Consegue observar o mundo político partidário ao seu redor? Quem, dos políticos que lhe vão pedir votos, direta ou indiretamente, apresenta propostas e realizações concretas, fatos consumados, em favor da população, não em benefício deles?

Quem está realmente demonstrando preocupação legítima e inequívoca quanto a seu bem-estar e o bem-estar de sua família, de sua comunidade, de seu bairro, de sua cidade? Consegue abrir os olhos e ver quais políticos têm ampliado patrimônio pessoal e familiar? Consegue alongar a vista e alcançar os políticos que estão fazendo de familiares novos “homens públicos” com características amplamente semelhantes às dos ascendentes, alguns imbuídos da tarefa de criar leis que os protegem?

Veja, há políticos que estão muito interessados em buscar maneiras de se manterem no poder, mesmo sem fazer nada em favor das pessoas que neles votaram na esperança de que a representação surtisse efeito positivo para a população.

Lá no congresso nacional, agora, existem muitos que estão tentando permanecer com muito dinheiro público sem vontade alguma de prestar contas do que foi feito com tal dinheiro, mesmo desrespeitando decisões judiciais – é isso o que informam alguns meios de comunicação presentes ou não nos ambientes da Internet.

Nesse momento, muitos deles estão se colocando como influenciadores de candidaturas a prefeituras e a câmaras de vereadores. Querem o nosso voto para se elegerem sorridentes a nós agora para nos tratarem depois como se fôssemos portadores de doenças contagiosas das quais eles querem distância.

Sua cidade está precisa muito de melhor transporte público? Observe quem está prometendo isso e saiba escolher quem, de fato, realizará ação concreta em favor desse benefício social do qual você poderá se servir, bem como todas as outras pessoas que morem em seu município.

Sua cidade precisa de mais habitações, de praças públicas arborizadas, de ruas com melhor pavimentação? Observe também quem está prometendo recuperar o que está danificado e implementar ações para necessidades novas e saiba escolher quem, de fato, realizará concretamente o prometido em campanha eleitoral, disponibilizando tais benefícios sociais de que possam se servir todas as pessoas que morem em seu município – além de você.

Sua cidade precisa de mais saúde? Fica de olho, fica em modo salvaguarda para quem está prometendo saúde pública de qualidade capaz de atender à população em todas as suas necessidades sem ter capacidade para sair da promessa e chegar à realização e saiba enxergar quem, de fato, possui integridade moral e ética para cumprir o prometido em campanha eleitoral após ser eleito com seu voto e o de tantas outras pessoas que se disporão a acreditar no que foi assumido durante os dias de discursos em locais públicos, em debates televisivos, em mensagens e imagens postas em redes sociais digitais.

Em quatro anos, a gestão feita em uma cidade pode torná-la próspera, pautada na melhoria de vida da população, mas pode também jogar essa urbe e todos os seus habitantes em desventura difícil de resolver.

Legisladores e administradores do Poder Executivo municipal são políticos eleitos por votos diretos dados por eleitores que não devem, por hipótese alguma, ser esquecidos após a conclusão dos pleitos. É importante, fundamental até, para existir estado de felicidade coletiva, que pessoas éticas e honestas sejam selecionadas.

Você sabe o que e como fazer, não sabe?