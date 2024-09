Você tem vivo na memória o candidato em quem votou para deputado estadual e federal nas eleições de 2022? Também se lembra do candidato a quem oficializou voto para o cargo de presidente da República? Quanto ao senado, em 2018, quem mereceu sua atenção a ponto de você conceder seu valioso voto?

Os candidatos que mereceram sua atenção nas eleições citadas estão fazendo o que prometeram a você e a todos os eleitores, na expectativa de conseguirem o apoio necessário para chegarem onde chegaram? Eles são atenciosos a você, quando você tenta entrar em contato pelos mais diversos meios que disponibilizaram, alegando serem “suas bases” atendidas em qualquer situação ou demanda?

As perguntas aqui são simples, não são? As respostas a elas nem sempre; às vezes, o silêncio é oferecido como retorno. E o que pode significar um silêncio? Tanta coisa, não é mesmo? Aversão ao tema. Momento questionador sobre o assunto. Esquecimento dos personagens votados. Frustração encabulada. Sem haver a postura silente, rebates podem vir de maneira áspera, insolente, ou, o que será melhor, de forma consistente e verdadeira, mantendo em aberto a possibilidade do diálogo.

Nesse momento, o que mais me interessa é levantar questionamento sobre o que eles têm feito desde o momento em que foram sufragados nas urnas e o que estão fazendo agora. Você sabe? Eles lhe pedem sua opinião sobre o que devem pôr em pautar como realização necessária à população – um amplo tecido social carente de múltiplas ações de políticos eficientes? Tá, eles não lhe pedem opiniões. Contudo, pelo menos lhe informam sobre o que têm feito de fato nos dias em que trabalham, ou você sabe superficialmente de algumas coisas reveladas pelos veículos de imprensa? Canais no YouTube? Perfis no Instagram? Contatos no WhatsApp? Contas no Facebook ou antigo Twitter?

Pelo meu tempo de existência, já deu para entender que muitos políticos nos usam para sermos seus eleitores e nos desprezam após eleitos e, ainda, justificam suas ações “estranhas” afirmando que foram eleitos legitimamente pelo povo e que por isso podem fazer o que desejam, o que entendem ser melhor (para quem mesmo?). Nesse momento, você pode destinar um pouco de atenção ao que estão fazendo seus candidatos eleitos nas eleições de 2018 para cá? Sabe quem foram, não sabe?

Pelo que percebo, mesmo que eles não falem com você diretamente, devem estar querendo lhe influenciar para obterem seu volto nas eleições municipais com corrida já iniciada. Quem receberá seu voto para a prefeitura de sua cidade? Votará em que vereador ou em que coletivo? Está sendo conduzido a sufragar na urna quem você sabe ser realmente alguém com preocupação humana sobre a sociedade, ou quem nega esse olhar?

Do que você precisa como cidadão? Do que sua cidade precisa tendo características de sociedade carente? Vereadores e prefeitos precisam ser cidadãos trabalhadores em favor da sociedade a elegê-los. Nosso voto não é “cheque assinado em branco” para que façam o que desejarem – até nos impondo exploração, enquanto enriquecem.