Os dias depois de hoje

6 de outubro de 2024.

É hoje!!! - gritamos quando estamos dentro do tempo de algo importante prestes a acontecer. Então, repito: É hoje!!!



É hoje que uma boa parte da população habilitada eleitoralmente sairá de sua residência rumo às urnas para sufragar candidatos de sua preferência. O voto de cada um se soma e é capaz de "causar a diferença", fazendo chegar ao segundo turno eleitoral candidatos a prefeito que tenham em suas intenções administrativas contribuir com a melhoria de vida de tantas pessoas carentes de quase tudo.



É hoje que mais uma vez os eleitores temos a possibilidade de, através de nossos votos, conceder a 43 pessoas que sejam verdadeiramente honestas e bem intencionadas acesso à Câmara de Vereadores pelos próximos quatro anos, tendo início os mandatos em 1° de janeiro de 2025 com conclusão em 31 de dezembro de 2029.



É hoje, amplio, que toda a população eleitora tem mais uma oportunidade de consagrar às mulheres maior presença na casa legislativa municipal. Será profundamente importante que isso aconteça para que vejamos projetos de vereadoras impactando a sociedade, no sentido de torná-la, cada vez mais, menos machista e mais atenta ao respeito que as mulheres devem ter em todas as circunstâncias de suas vidas.



É hoje que todos os votantes temos a possibilidade de decidir, por meio do sufrágio, não levar à Câmara e à Prefeitura quem dá preferência a armas e defende o "Estado mínimo" para a população, negando a ela melhores condições de saúde, de habitação, de cultura, de educação, enquanto se serve das condições máximas do "Estado" para proteger a família e os amigos - dele - e para ficar rico ilegalmente.



É hoje, leitores e leitoras, que nós e os votantes em geral com anseios republicanos não podemos deixar escapar de nossas intenções nas urnas a oportunidade de lançar ao ostracismo candidatos enganadores, mentirosos, chegados a personagens alegóricos e promotores de golpes e rebeliões. Fortaleza não merece ter como gestor quem se considera acima da lei e apoia e defende golpistas sendo também um partícipe de arruaças.



É hoje!!!



E amanhã, o que será que será de nossas vidas no cotidiano da cidade?