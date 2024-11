CUMPLICIDADES, um show!!!

Gosto de fazer análises sobre aspectos que vejo em shows a que assisto, mesmo não sendo perito. É um posicionamento analítico, então, o que apresento aqui, não devendo ser entendido como uma "crítica musical".

Particularmente, sou muito fã de teatros. Neles, o público costuma ser mais silencioso e atento ao programa estabelecido. Teatros também costumam oferecer a sua plateia o conforto de poltronas, enquanto possibilita climatização também confortável: tudo bem calibrado, não se sabe do calor nem há incômodo por frio. A campainha soada e as luzes apagadas no momento certo encaminham o olhar de todos para o lugar a ser realmente olhado: o tablado.

No show musical CUMPLICIDADES, realizado no palco do Theatro Via Sul Fortaleza na noite do recente 24 de outubro, a magia que se deseja ver em um momento de espetáculo se pôde perceber do começo ao fim, a partir das performances de três talentosíssimos artistas da cena musical da cidade: Edmar Gonçalves, Edinho Vilas Boas e Alan Kardec Filho.

No proscênio, luzes brancas, na abertura do show, fizeram chegar ao público, por primeiro, as vozes de Edinho e Edmar, que foram (per)seguindo o adiantado de suas vozes até se fazerem vistos pela plateia. Alguém cantava longe? Não, era ali. E sem instrumentos, ou melhor, com seus dois instrumentos vocais – as vozes marcantes de cada um. Ideia do diretor musical Marcos Sampaio? É possível, mas certamente um acordo que se explicitava daqueles cúmplices.

Após a primeira canção, assistimos à pureza das dinâmicas face a face, dos olhares, dos gestos, dos toques harmoniosos em violões, guitarra, bandolim. E na soma de tudo e todos com nuances melódicas, diante de público atento, a festa de Edinho, Edmar e Alan, iluminados em cores variantes desenhadas pela diretora de cena Hertenha Glauce e Daniel Franco e realizadas pelo técnico de luz Sineudo, assentou os diálogos entre canções e cancionistas.

Em cada verso, em cada harmonia, em cada interpretação os artistas retumbaram na dinâmica do espetáculo, desnudando a cidade, seus cidadãos e suas pulsações, em cima de um tempo artístico e performático de cada um, nos solos de instrumentos, na colocação e retirada de bancos para a contação de “causos”, no pisar descalço naquele sagrado chão, nos convites a cantar junto, nas danças de Edmar, no gestual imitativo de Edinho “encarnando” seu cúmplice Edmar, nas produções de efeitos sonoros radiados por Alan na guitarra e no bandolim. Tudo, mas tudo mesmo, teceu-se em boa articulação em favor do transcorrer da regozijada apresentação com liberdade para se viver.

CUMPLICIDADES é um show musical que desejo tenha vida dinâmica para chegar a outros espaços e novos públicos, não somente em Fortaleza, mas nos grandes palcos do Ceará, do Nordeste e do Brasil. A seleção musical, o ordenamento da apresentação, as performances dos artistas são elementos que o tornam um espetáculo de excelência que deixa em “estado de poesia” e felicidade o público que o vê.