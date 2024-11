O jogo e a vida

Gosto de esportes. Aprecio principalmente os que existem popularmente por aqui: vôlei, basquete, handebol, futebol de salão, futebol de campo.

Na infância e juventude fui um esportista ativo, tendo a oportunidade de viver experiências em alguns esportes, por desejo e por orientação médica. Por esta, passei algum tempo em atividades em piscina, servindo-me, a natação, como meio para controle de crises asmáticas, uma vez que os exercícios na água melhoravam minha capacidade respiratória.

Handebol e futebol de salão foram investidas minhas pelos ambientes colegiais. Não me recordo se havia alguma posição específica nas equipes instruída por treinador-professor, mas não me esqueço de que era muito ruim atleta tanto em uma quanto na outra prática esportiva. Não, não tinha a menor habilidade neles, bem como não desenvolvi capacidade elogiosa nos treinos de basquetebol.

No futebol, porém, tive meus destaques, embora estivesse longe de me entender um craque. Sabia me posicionar em um campo, fazia boa marcação, então, meu destino estava escrito: nada de querer ser artilheiro, porém podia me sentir satisfeito em atrapalhar os gols dos adversários. Ser zagueiro tem lá suas vantagens, também suas glórias. Contudo, no geral, esse atleta aqui não evoluiu esportivamente a ponto de pautar sua vida dentro dos trâmites esportivos. O que ficou de tudo foi um mero gosto.

Por gostar, entendo a importância de jogos olímpicos, como congraçamento de povos e de culturas. É interessante perceber a alegria de quem vive a emoção de participar do evento, como protagonista ou como adjuvante. É interessante saber das características das nações em disputa, tomando ciência de aspectos tais quais religiosidade, alimentação, vestuário, costumes. É empolgante saber o quanto os atletas se dedicam em seu dia a dia para estarem prontos aos desafios das competições. Vibro, vendo contendas entre os países competidores.

Distante de uma olimpíada, onde esportes se concentram em várias competições, entendo por exemplo, a importância de campeonatos de futebol Brasil adentro e mundo afora. Uma partida de futebol desperta inúmeras emoções que podem servir como mecanismos catárticos no torcedor, fazendo aflorar nele estados de espírito de euforia alegre, mas permitindo, também, aprendizados por sentimentos de tristeza quando diante de derrota.

Um jogo de futebol, quando bem desenvolvido por equipes que se respeitam e que têm por objetivo fazer gols para ganhar a disputa, é algo mágico e de muita beleza. As jogadas bem ensaiadas e cumpridas, os improvisos de jogadores habilidosos, a realização de táticas desenhadas pelo treinador, os gols, as defesas dos goleiros, a organização dos cinturões defensivos, a engenhosidade e intensidade dos ataques, tudo isso faz com o futebol seja um esporte a atrair a atenção de milhões de espectadores no mundo inteiro.

O que gira em redor desse esporte, no entanto, nem sempre é algo digno e belo. Há muito tempo já se fala do quanto um jogo de futebol pode ser “atrapalhado” por acontecimentos extracampo com influência direta em resultados de partidas. Em passado longínquo, falava-se da existência de um “homem da mala preta”, afirmando-se que com ele e na mala havia dinheiro suficiente para se comprar um resultado de partida, um “jogo da vida”, às vezes, um campeonato.

Nos tempos de hoje, a sociedade enriquecida de tanta tecnologia se vê diante de novos desafios, no sentido de que um esporte funcione apenas como esporte. O homem da mala preta não transita mais com sua mala imbuído da missão de mudar um resultado de jogo. Hoje, empresas criam ambientes de apostas digitais e fazem o serviço de influenciar em resultados de partidas “esportivas”. E iludem os apostadores de que poderão ganhar um bom dinheiro apostando “seus vinténs”, enquanto elas enchem seus cofres com milhões.