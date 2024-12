Falando em sonhos

Começo assim: “Para que o sonho / Se não pra sonhar...”. Um trecho de um verso da canção “Sonho é pra sonhar”, composta em parceria com o querido maestro Luciano Almeida Franco. Luciano, que conheci em sarau caseiro em 2014, tem me acolhido com muita atenção e carinho, me aceitou como parceiro-letrista e estamos vivenciando a rica experiência de fazer e gravar canções.



Luciano está acostumado aos estúdios há nem sei dizer quanto tempo, mas vê-lo sorrindo em uma gravação, satisfeito pelos caminhos sonoros das melodias, letras, interpretações e arranjos é algo animador, alvissareiro – e dizem que ele não é de rir muito. Pois coloquem o maestro no ambiente da música que verão seu sorrisão aberto.



Esse Chico não estava afeito ao ambiente dos estúdios musicais, embora desde 1979 transitando pelo universo da música, em alguns momentos me apresentando em palcos aqui por Fortaleza. Mas o Franco vem me apontando os caminhos e me abrindo espaços nesse mundo por ele conhecido, creio, de ponta a ponta. Foi por ele e com ele minha entrada no estúdio do Zé do Norte, a quem conheci pessoalmente e o assisti tocando por horas sua sanfona, estudando, estudando, estudando...



Sancho e Airtinho, além do próprio Zé do Norte, acolheram esse estreante em estúdios com alegria e em meio à contação de “causos” da música e da política. Ali, já de primeira, gravei “Poema para Bárbara”, outra parceria com Luciano Franco. Sancho operou toda a parte técnica e o maestro me guiou, me dirigiu. Claro, entre o nervosismo da estreia e a empolgação por ela, “abafei”!!!



Sancho, porém, declarou logo em seguida: “Foi muito bom, muito bom. Mas agora vamos fazer a segunda guia e eu quero que você cante com vontade, como se estivesse olhando para uma plateia”. Nossa, que exercício! Mas, de repente, a voz soou mais forte, mas solta, mais real, mais “gravável”. Tudo perfeito? Claro que não. Aprendi já ali que só chegamos “perto” da perfeição com esforço, disciplina, repetições, até. O tempo impondo sua dinâmica.



O debutar, sempre soube, traz um misto de alegria, apreensão, desejos, incertezas, mas “se não vivê-lo, como sabê-lo”? Depois da estreia, em qualquer dia e a qualquer hora, “os pés, pisar o chão”, seguir a trilha de desenvolvimento do sonho. E assim tenho ido ao Árvore Music Studio, de Ítalo Bruno, ao Vila Estúdio Sonoro, de Adelson Viana, ao Estúdio Estação Fronteira, de Rogério Franco, além do “Home Studio” do próprio maestro.



A atividade de escrever textos literários e compor letras para melodias sempre me empolgaram, contudo, estar diante do microfone, cantando, gravando canções autorais e de outros compositores do quilate de Mário Mesquita, Edmar Gonçalves, Edinho Vilas Boas, Davi Duarte, Rogério Franco e Ítalo Bruno, incorporando o sonho à realidade em um projeto "Pérolas" é algo eletrizante. Além desses artistas, estar na possibilidade de convivência com Marina Cavalcante, Idilva Germano, Yayá Vilas Boas, Tailândia Montenegro, Ingrid Sales, Gilmar Nunes, Rogério Lima, Paulo Branco, Paulinho Santos, Juruviara, Rossano Cavalcante, Luís Lima Verde, Matteus Viana (parceiro desde 1979), Ricardo Nazareno, Elly Uchoa, entre outros e outras artistas que a memória aqui me negará a lembrança, é algo iluminador, chama de fogo intenso que não se apaga.



Todo esse percurso me faz entoar questões como as propostas nos versos de “Sonho é pra sonhar”: “De que nos serve/ Manhã sem sol/ Para que o sonho/ Se não pra sonhar...”. Vivendo esse momento que compõe minha história nesse plano terreno, constato uma ideia despertada há muito tempo: o sonho, quando se torna realidade, não deixa de ser sonho; penso que ele permanece, não mais em latência, porém em força viva confirmada na incorporação inequívoca do sonho com o sonhador, já então unos, plenos, no “tempo de sentir/ As asas pra voar...”.