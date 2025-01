O inspirador Mujica

Foto: EITAN ABRAMOVICH / AFP Para José Mujica, ex-presidente do Uruguai (2010-2015) "o autoritarismo na América Latina é um passo para trás"

No 9 de janeiro desse 2025 vi pelo menos duas fortes mensagens impactantes relacionadas a Pepe Mujica que me foram enviadas pelo WhatApp ou pelo Instagram, mensagens essas acompanhadas de foto do carismático ex-presidente do Uruguai, humanista convicto e esquerdista ativo.

As mensagens de Mujica são fortes, impactantes e causam em seus admiradores sentimentos de empatia, porém repletos de tristeza mansa, sem qualquer desespero, pois, todos, conscientes de que o tempo de Pepe chega ao derradeiro de seu ciclo aqui nesse plano terreno e ele o bem cumpriu, sempre com galhardia, enfrentando múltiplas adversidades, como na época em que foi mantido preso e mesmo agora, enquanto digladiava contra um câncer.

Por veículos noticiosos no Brasil vimos essas suas palavras, originalmente ditas ao jornal Búsqueda, do Uruguai: "Meu ciclo acabou. Sinceramente, estou morrendo. E o guerreiro tem direito ao seu descanso". Na mesma entrevista ao jornal uruguaio, dada no recente 09/01, o ex-presidente ainda afirmou: "O que eu peço é que me deixem em paz. Que não me peçam mais entrevistas ou qualquer outra coisa". E, ainda mais, referindo-se ao fato de que deseja ser sepultado em seu sítio: "Vou morrer aqui. Tem uma sequoia grande lá fora. Manuela está enterrada lá. Estou preenchendo a papelada para que eles possam me enterrar lá também. E é isso".

A despeito de, talvez, alguma impaciência desse guerreiro ao pedir “me deixem em paz” – quem lida com tratamento contra essa doença nefasta sabe dos efeitos orgânicos, físicos e psicológicos causados pelas medicações –, o certo é que Mujica é admirado por boa parte da população mundial por seu jeito cândido de tratar as pessoas e pela lucidez como encara a vida. De todos os lugares do mundo o carismático político tem recebido manifestações de apreço como esta a seguir, escrita pela poeta cearense Marta Pinheiro:

Hasta la vista, compañero, eres inmenso

Das notícias mais tristes que cruzaram meu olhar, a recente despedida de Pepe Mujica...



Lágrimas escorreram e molharam meu rosto enquanto lia os jornais que anunciavam o avanço implacável da doença de Mujica. E me pergunto, com o coração inquieto: por que sofremos tanto pela partida de quem nunca nos conheceu, de quem jamais nos viu? Que mistério é esse que nos liga a almas distantes, mas tão profundamente presentes?

Passei horas digerindo as notícias, as palavras, tentando desvendar a melancolia que se instalou por aqui.

Vivemos tempos áridos, difíceis onde a serenidade se faz rara, a elegância quase extinta, e a gentileza, um gesto esquecido. Mujica, em sua essência, era como uma primavera em meio ao deserto humano, uma prova irrefutável de que a humanidade ainda pode florescer. Sua presença emana uma sabedoria que desperta o que há de mais belo em nós, como se bastasse sua existência para reacender a chama da esperança.

Despedir-se de Mujica é como ver o sol se pôr e temer que não haja mais amanhecer.

Hasta la vista, compañero, eres inmenso.

Pelo fato de José Alberto "Pepe" Mujica Cordano já ter, de certa forma, se despedido do mundo além-lar, impondo a todos menos próximos desejosos de lhe falar pessoalmente o silêncio, talvez seja pertinente nos referirmos a ele e a seus feitos utilizando verbos no passado. No entanto, tal qual grandes poetas, grandes músicos, grandes artistas plásticos, enfim, grandes personalidades das mais variadas áreas, Pepe Mujica reverberará sua existência pela História humana, transformando-se em um ser imortal – ad aeternum.