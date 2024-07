Oportunidades e desafios do uso da Inteligência Artificial na Educação

O que antes parecia ficção científica, hoje está presente na nossa vida, em atividades mais variadas do dia-a-dia, como tocar uma música ou acender as luzes da casa. A Inteligência Artificial (IA) não apenas está presente em nossas vidas, como está transformando diversos setores, e a educação não é uma exceção.

À medida que a tecnologia avança, suas aplicações no ambiente educacional têm se multiplicado, trazendo tanto benefícios quanto desafios. Compreender essas mudanças é essencial para tirar proveito desta ferramenta no processo de ensino e aprendizagem.

A IA tem potencial para aprimorar significativamente o processo educacional, podendo auxiliar os docentes desde a elaboração do material didático até o planejamento das aulas, na avaliação do desempenho dos estudantes, possibilitando fornecer feedback imediato, na comunicação, na identificação de lacunas no aprendizado e sugerir recursos personalizados para cada estudante. Para os estudantes, a IA facilita o acesso ao conhecimento e, se usada corretamente, pode tornar a pesquisa mais ágil e precisa.

Mas não podemos achar que o uso da Inteligência Artificial está resolvido e difundido completamente. Neste cenário, o papel do professor se torna ainda mais relevante e desafiador. Em um mundo onde a informação está disponível de maneira abundante e instantânea, os educadores precisam estar atentos e atualizados para conduzir seus alunos a utilizar essas ferramentas de maneira crítica e eficaz.

Questões como a privacidade dos dados e a dependência excessiva da tecnologia permeiam as discussões sobre o tema. No final de maio, o uso da Inteligência Artificial na Educação foi tema de debate no Fórum Nacional da Associação dos Reitoras e Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (Abruem), que resultou na Carta de Belo Horizonte, disponível em www.abruem.org.br.

O documento aborda a necessidade de uma avaliação responsável da ascensão do uso da Inteligência Artificial em todas as esferas sociais. Ao mesmo tempo em que reconhece as contribuições significativas da IA para diversas atividades humanas, alerta para o risco de que os benefícios e o controle das tecnologias emergentes possam ser monopolizados por poucos agentes.

Diante disso, as universidades públicas têm um papel fundamental não só em promover a pesquisa avançada sobre IA, mas também em pautar a regulamentação e o alinhamento social da tecnologia. Esse compromisso é essencial para difundir uma perspectiva ética sobre as inovações tecnológicas, visando a melhoria da qualidade de vida, o bem-estar social e o desenvolvimento sustentável.

Por fim, temos inúmeros avanços e IA oferece inúmeras oportunidades para transformar a educação, mas não podemos esquecer jamais que exigirá sempre uma abordagem cuidadosa e equilibrada. O sistema educacional e os educadores devem ser capacitados para integrar essa tecnologia de maneira eficaz e ética, garantindo que todos os estudantes possam se beneficiar de suas vantagens e aplicações. Assim poderemos construir um sistema educacional mais inclusivo, eficiente e preparado para os desafios do século.