O protagonismo e superação das heroínas brasileiras negras em Paris

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 entram para a história como os primeiros com total equidade de gênero. Pela primeira vez, todas as 32 modalidades olímpicas tiveram paridade de gênero, com 5.250 vagas destinadas a cada sexo, o que garantiu a maior participação feminina na história dos jogos olímpicos. A equipe brasileira registrou maioria feminina: 55% da delegação brasileira são mulheres.

Para o Brasil, as Olimpíadas de Paris 2024 serão lembradas pelos feitos atléticos, mas também pelo protagonismo de meninas negras e de origem humilde. Entre as estrelas que brilharam estão Rebeca Andrade, Rayssa Leal, Bia Souza e Rafaela Silva, cujas histórias de superação e desempenho refletem a importância do incentivo contínuo ao esporte.

A nossa rainha da ginástica, Rebeca Andrade, fez história ao se tornar a maior medalhista olímpica do Brasil, conquistando quatro medalhas em Paris, incluindo o ouro no solo. Sua vitória foi ainda mais marcante ao superar Simone Biles, a maior ginasta da história mundial. A reverência mútua entre essas duas mulheres negras destaca a excelência atlética, a solidariedade e o respeito no esporte. Simone e Rebeca também nos ensinam a importância do cuidado com o corpo e a mente. Elas, que são referência para tantas pessoas, especialmente para as meninas negras das periferias do mundo inteiro, deixam de lado a rivalidade e falam abertamente sobre o cuidado com a saúde mental.

Aos 16 anos, a fadinha Rayssa Leal também é um exemplo de superação. Ela conquistou a medalha de bronze no skate street feminino. Sua segunda medalha olímpica, após a prata em Tóquio 2020, sendo a mais jovem atleta a conquistar medalhas em duas edições dos Jogos Olímpicos. Estando em um esporte historicamente praticado por meninos, a Fadinha vai quebrando barreiras e é uma referência para a equidade de gênero.

No judô, Beatriz Souza e Rafaela Silva brilharam intensamente. Bia conquistou a primeira medalha de ouro para o Brasil em Paris, vencendo a vice-líder do ranking mundial, enquanto Rafa foi decisiva na conquista do bronze no judô por equipes. Ambas enfrentaram e superaram adversidades, não apenas no tatame, mas na vida. Suas vitórias são um símbolo de resistência e determinação, inspirando milhões de pessoas.

A trajetória dessas atletas é marcada por sacrifícios e superação. No Brasil, a superação é quase uma obrigação para nossos atletas, e não deveria ser assim. Rebeca, Rayssa, Bia e Rafaela buscaram suas oportunidades com muito esforço e apoio limitado. Imaginem se nossos atletas não precisassem enfrentar tantos obstáculos, se houvesse mais investimento em infraestrutura, treinamento e suporte financeiro?

A presença e o sucesso dessas mulheres negras e de origem humilde nas Olimpíadas de Paris são revolucionários. Suas conquistas emocionam e mostram que, com o apoio adequado, o Brasil pode se tornar uma potência olímpica. É essencial que continuemos a incentivar e apoiar nossos atletas, para que suas histórias de superação sejam cada vez mais histórias de conquistas e vitórias. n