Valorização dos(as) professores(as) e o futuro da educação

Foto: Ricardo Stuckert / PR LANÇAMENTO do programa Mais Professores

A educação brasileira enfrenta uma crise silenciosa, mas de grande impacto que precisa ser discutida com urgência: a escassez de professores. De acordo com o estudo realizado pelo Instituto Semesp (2022), as projeções são de que, até 2040, o país terá um déficit de 235 mil docentes somente na rede básica de ensino.

De acordo com o estudo, esse cenário é fruto de múltiplos fatores, como o abandono precoce da profissão, o envelhecimento da categoria e a falta de interesse dos jovens pelos cursos de licenciatura. Somado a isso, percebe-se um crescente adoecimento físico e mental devido às múltiplas jornadas, principalmente entre as mulheres.

Esta realidade já começa a ser sentida nas salas de aula. A desvalorização salarial, a precarização das condições de trabalho e a falta de reconhecimento social afastam os profissionais da docência e desestimulam novas gerações a seguir essa carreira.

O Censo da Educação Superior 2024 traz dados alarmantes sobre o futuro das licenciaturas. 17,7% do total das matrículas do ensino superior brasileiro são em cursos de licenciaturas, ou seja, 1,67 milhão de estudantes. Deste montante, 64,2% são de matrículas no EaD. Destaca-se que, no EaD, 63,8% dos alunos de licenciaturas têm 30 anos ou mais, demonstrando que esta modalidade desperta maior interesse de faixas etárias mais elevadas e já inseridas no mercado de trabalho.

Ainda segundo o censo, apesar da diversidade de cursos de licenciaturas ofertados, praticamente metade dos estudantes está matriculada nos cursos de Pedagogia (49,2%), o que corresponde a 822 mil alunos. O Brasil pode enfrentar falta de docentes também em áreas específicas, como Matemática, Química, Física e Biologia.

É preciso ação urgente para mudar esta realidade. Recentemente o governo federal lançou o programa Mais Professores, do qual faz parte o Pé-de-meia Licenciaturas, uma iniciativa que busca incentivar a formação de novos docentes e garantir melhores condições para os profissionais da educação básica. Medidas como essa são fundamentais, mas ainda insuficientes se não forem acompanhadas de uma mudança estrutural na forma como a sociedade e o próprio Estado encaram a profissão docente.

Valorizar os professores não se resume a reajustes salariais - embora esses sejam indispensáveis. É preciso repensar toda a carreira, a partir da formação docente, com uma atenção maior para a inclusão e a saúde mental. Além disso, é preciso garantir planos de progressão justos, infraestrutura adequada e formação continuada. É necessário resgatar a valorização social do magistério, para que a profissão volte a ser vista como um caminho de realização e impacto positivo na sociedade.

A educação é a base do desenvolvimento de qualquer nação. Se o Brasil não enfrentar de forma eficaz essa crise, estaremos comprometendo não apenas o futuro das crianças e jovens, mas o crescimento do país como um todo. A valorização dos professores e o incentivo às licenciaturas não podem ser apenas promessas em planos de governo - precisam ser compromissos concretos, assumidos por toda a sociedade. O tempo de agir é agora.