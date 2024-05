A tribuna parlamentar em tempos eleitorais

Foto: Divulgação Cleyton Monte, cientista político, professor universitário, pesquisador do Lepem (Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídia) e colunista do O POVO

Em tempos de pré-campanha cada vez mais antecipada e competitiva, os Legislativos se transformam em arenas privilegiadas para defender governos, fortalecer oposições, iniciar (ou neutralizar) investigações e gerar os mais diversos engajamentos na opinião pública. Basta acompanhar os movimentos das tribunas da Assembleia Legislativa do Ceará e das Câmaras Municipais para atestar o fenômeno. São casas políticas e, por mais que as Mesas Diretoras se esforcem para reduzir os impactos das eleições, dificilmente essas instituições ficam de fora dos conflitos municipais.

Importante destacar que a palavra é um recurso valioso no meio político. É um exercício que serve para demarcar a posição dos parlamentares frente às questões mais urgentes e controversas da cidade, destacar o trabalho de aliados e se posicionar sobre o gestor atual. Os políticos sabem que nesse momento a população acompanha o xadrez local com maior regularidade.

Diferente do que muitos pensam, as lideranças políticas não esquecem do Parlamento em período de campanha. Na verdade, dividem o tempo entre as duas realidades. Estão em um turno nas comunidades, grupos representativos/movimentos e, no outro, se fazem presentes no Parlamento.

Nas Casas Legislativas ocorrem acordos, encaminhamentos e anúncios que exigem a presença dos futuros candidatos. Além disso, as tribunas contam com a cobertura da imprensa e, com a expansão das redes sociais, os discursos reverberam com maior intensidade e podem ser editados pelos parlamentares - e mesmo pelos opositores.

É claro que o microfone não é utilizado por todos com a mesma habilidade. Os líderes partidários, do governo e da oposição se destacam nessa empreitada. Parlamentares com perfil ideológico e voltados para as demandas de categorias são figuras constantes nesses espaços. A prática exige um trabalho de planejamento das assessorias.

Para além de acusações, autopromoção, firulas e discussões inúteis, seria interessante aproveitar a visibilidade das tribunas para debater temas de destaque para a cidade, tais como: saúde primária, rede de educação, mobilidade urbana e sustentabilidade. Uma forma interessante para mostrar ao ilustre eleitor o nível dos seus representantes. Lembrando que a previsão é de ampliarmos a taxa de renovação das Câmaras Municipais do Ceará.