Dupla vernissage, prestígio triplo

"Por acreditarmos que obras de arte podem estar em brasa quando reavivadas pelos olhares dos públicos, concebemos a fricção entre elas como ação que desprende centelhas pelos ares". É com essa percepção que Paulo Miyada e Tiago Gualberto montaram a exposição "Centelhas em Movimento", com obras da Coleção Igor Queiroz Barroso.

Após bem-sucedida temporada no Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo, a mostra chegou a Fortaleza, terra natal do colecionador. A abertura da exposição aconteceu no dia 12 de março, no Espaço Cultural Unifor, reunindo muitos nomes de expressão de vários segmentos.

Com visitação gratuita, de terças a sextas, das 9 às 19 horas e, aos sábados e domingos, das 12 às 18 horas, mostra conta com cerca de 190 obras de autoria de mais de 55 artistas, abrangendo o período dos anos 1910 aos dias atuais, com foco especial na arte moderna brasileira.

No mesmo espaço foi inaugurada a exposição "Colecionando Afetos", dedicada à trajetória de Totonho Laprovitera, que comemora cinco décadas de sua prolífica carreira ao contar, em suas obras, a história de uma vida por meio da linha do tempo da sua produção artística.

Nesta exposição, a curadora Andréa Dall'Olio busca transcender a linearidade temporal, uma vez que a produção de Laprovitera se confunde intimamente com seus afetos e sua visão de futuro.





RioMar Mulher: noite de emoções

Oitava edição do prêmio RioMar Mulher, no Teatro da rede de shoppings centers no Papicu, mais uma vez celebrou, com beleza e numa bem cuidada cerimônia, a trajetória de profissionais mulheres que marcam os segmentos onde atuam com suas performances. Distintivo foi entregue pelo presidente do Grupo JCPM, João Carlos Paes Mendonça. Colunista do Grupo de Comunicação O POVO, jornalista Leda Maria foi agraciada na categoria Comunicação por seu trabalho desenvolvido ao longo da carreira em veículos da mídia no Estado.

Também foram homenageadas Adriana Forte (Saúde), Dodora Guimarães Esmeraldo (Arte & Cultura), Fernanda Cavalieri (Trabalho Social), Luma Andrade (Educação), Márcia Cavalcante (Arquitetura & Design), Onélia Leite Santana (Gestão Pública), Renata Paula Santiago (Economia & Negócios), Rena Gomes Moura (Justiça & Cidadania) e Silvania Meire de Deus Costantini (Moda). Cenas...