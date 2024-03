Hora de correr... da vida!

Foto: VIVARA/ DIVULGAÇÃO Gisele Bündchen estrela nova campanha da Vivara

"Brinquei", semana passada, com a possibilidade de conjugar o verbo "Katear". Sempre que a realidade impuser uma chateação ou um desafio desses aparentemente intransponíveis, a gente sai correndo por aí, sem "eira, nem beira", sem deixar vestígios, como havia feito Kate Middleton desde o Natal. Pena que, dias depois, chega a lamentável notícia de que a Princesa de Gales está em tratamento de um câncer. Para ela, saúde!

Mas numa licença poética e retomando esse ímpeto de fuga, de correr ao encontro ou de encontro aos fatos...

Lembrei-me do clássico personagem "Forrest Gump", vivido por Tom Hanks nos cinemas em 1994, que fez da sua habilidade em correr por aí uma mensagem de superação física, mental, traduzida em bela mensagem pelo diretor Robert Zemeckis.

A destemida Lola, interpretada por Franka Potente em "Corra, Lola, Corra" (1998), salva o namorado gângster pinotando pelas ruas de Berlim.

Já na terra do samba e do futebol, o PR adotou o mesmo expediente mediante as últimas pesquisas de opinião, que detectaram uma alta na desaprovação do Governo e uma baixa em sua popularidade.

Numa dessas estratégias de comunicação - vazias, mas eficientes -, saiu "trotando" no entorno do Palácio do Planalto, dando uma demonstração alegórica de sua disposição em trabalhar pelo Brasil.

O formato foi logo replicado pelo ministro Camilo Santana (Educação), que publicou também seu "reels" suando a camisa.

É a esquerda, que chegou ao poder em cenário analógico, tentando alcançar a expertise da extrema direita, moldada nos últimos anos já na "Maternidade dos Algoritmos", haja vista que, em Fortaleza, um dos nomes postos à mesa como provável candidato a prefeito da quarta maior capital do País, logrou sucesso para a vida pública pós-vídeo onde ensina a depilar partes íntimas.

Enquanto isso... na web viral, já está disponível o "Jair Bolsonaro Eau de Parfum", versão 100ml, em frasco verde e amarelo, pela marca de Agustin Fernandez, o maquiador da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e que, a preço de hoje, foi quem melhor se saiu do governo passado.

Diferentemente de um boa parte dos interlocutores mais próximos da família palaciana, com destaque para os militares, o "beauty artist", ao que tudo indica, não assinou, não ouviu, não escreveu e nem participou de nenhuma das tramas que encrencaram, com a PF, a turma do Capitão. Segue "lacrando" e vendendo seus cremes e agora também fragrâncias para as fãs e os fãs do imbrochável.

A ocasião faz o ladrão, mas também abre espaço para o empreendedor, como no caso dele e do casal da vez, Ana Hickmann e Edu Guedes, que já começaram a faturar em dupla - sorry, Alexandre Corrêa, que anda fazendo até vaquinha pra conseguir se manter após todo o episódio de agressão à ex-esposa.

Vou te dar uma dica: se aproxima do Neymar, ele é super aberto em apoiar, com dólares, amigos envolvidos em casos de violência e até estupro de mulheres.

Eu hein... briguem vocês por seus ícones, queria mesmo era passar pelo retrofit dos santos que vêm sendo postados no Instagram.

No Dia de São José, andei vendo umas imagens, com cara de Inteligência Artificial, que mais pareciam o holândes Wouter Peelen, um dos modelos masculinos mais famosos do mundo, com o filho no braços. Será que na antiga Belém os homens já tinham as mândibulas e bocas cheias de ácido hialurônico?

E ainda nesse campo da nova estética sacro, na Netflix faz sucesso o seriado "The Chosen", com o galã estadunidense Jonathan Roumie no papel de Jesus, visualmente prontinho para entrar no BBB.

Vou indo, falei demais... melhor eu pedir um sigilo de cem anos para mim e para vocês, prática que, pelo exposto nos últimos dias, agrada presidentes dos dois pólos que dividiram o Brasil.

Na dúvida: corra!

Flores.... piedosamente, aos que, mesmo sofrendo, insistem em ficar.

Dia das Mães

Ainda nem chegamos à Páscoa, mas o mercado já começa a lançar as primeiras campanhas voltadas ao Dia das Mães, efeméride de ouro para o comércio. Nesse embalo, Vivara apresenta as coleções Arpege, Sonata e Ópera, apresentadas pela modelo Gisele Bündchen, figura recorrente nas ações da joalheria.

Na linha Arpege, o design minimalista e atemporal é destaque, enquanto na linha Ópera, as joias da coleção trazem a prata e o ouro com diamantes em um mix de anéis, brincos, pingentes, colares e pulseiras em um mood refinado e elegante. Já na linha Sonata, o clássico ouro amarelo ganha formas modulares que trazem movimento e a versatilidade necessária para composições diurnas e noturnas.

Nas fotos, a única detentora do título e übermodel no planeta surge com looks em preto e salmão, enaltecendo a cintilância das preciosidades. Brilho puro!

Antecipando cenários

Lançado, em apresentação ao mercado no Espaço O POVO de Cultura e Arte, o serviço "O POVO Pesquisas", ferramenta valiosa para identificar oportunidades, desenvolver produtos e conquistar clientes. O produto foi pensado para auxiliar na tomada de decisões e estratégias nas organizações a partir de base de dados, atualizados periodicamente, com o perfil de consumo e as tendências da população em segmentos variados.

Há, ainda, a possibilidade da realização de pesquisas e análises customizadas, não somente a partir de dados quantitativos. À frente, Rafael Silveira, head de novos negócios do Grupo, e Filipe Dummar, diretor de Estratégia Digital. Produto foi desenvolvido junto ao setor de Planejamento.

O lançamento integra a primeira parte de uma série de produtos desenvolvidos pela organização. Registros...

Vicente Carneiro e Marcos Oliveira (Foto: JoaoFilho Tavares)
Wagner Mendes e Alexandre Medina (Foto: JoaoFilho Tavares)
Paulo Fraga e Alexandre Medina (Foto: JoaoFilho Tavares)
Ronaldo Teles e Monalisa Lobo (Foto: JoaoFilho Tavares)
Ranilce Barbosa e Flavia Carolina (Foto: JoaoFilho Tavares)
Juliana Menezes, Eduardo Camara, Flavia Carolina, Adriano Nogueira, Cleciane Januario e Paula Lima (Foto: JoaoFilho Tavares)
Adriano Matos, Ana Paula Cardoso, Ranilce Barbosa e Niele Meire (Foto: JoaoFilho Tavares)
Alexandre Medina e Eduardo Câmara (Foto: JoaoFilho Tavares)
Emidio Cruz, Felipe Poll e Josi Oliveira (Foto: João Filho Tavares)
Sarah Dummar, Luiz Henrique, Lia Rodrigues e Rafael Silveira (Foto: JoaoFilho Tavares)
Marcos Oliveira, Mikaele Vasconcelos e Seltton Mourão (Foto: JoaoFilho Tavares)