Esquecidos... como as calçadas da Capital

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA-CE, BRASIL, 13-03-2024: Edificio São Pedro, guindaste começa a quebrar o edificio. (Foto: Aurelio Alves/O Povo)

Estava aqui pensando...

Não fosse o recente episódio envolvendo o Edifício São Pedro, as enchentes que historicamente alagam vias e comunidades periféricas da Capital (esquecidas pós-quadra invernosa) e a taxa do lixo (moeda eleitoral mais óbvia contra a atual gestão), que outras pautas estão colocadas no debate pelos que desejam disputar as próximas eleições?

Os pré-candidatos à Prefeitura só falam sobre estratégias partidárias, sempre avaliando como as legendas podem se sair melhor e disparando os primeiros explosivos contra prováveis opositores.

No Legislativo, as discussões vão do sexo dos anjos à política internacional, mas Fortaleza, que é bom, quase nada...

Será que a quarta capital do País é urbanisticamente tão bem resolvida assim, a ponto de os quadros públicos se darem ao prazer de ficarem arengando entre si, usando para isso do apelo das pautas ideológicas? Ou foi o eleitor que, nos últimos anos, esqueceu do seu papel de contribuinte-fiscalizador e caiu, de vez, na armadilha dos algoritmos manipuladores?

Ah se o interesse em discutir e analisar questões de foro íntimo e já contempladas na Legislação, como união civil entre pessoas do mesmo sexo, direito ao aborto em casos de violência sexual, uso do nome social, por parte da população trans no serviço público, fosse o mesmo para a completa disfuncionalidade das nossas calçadas, a desordem promovida pelo comércio irregular, a ineficiência dos serviços nos postos de saúde, a falta de manutenção de equipamentos públicos, a ausência de um plano a longo prazo para o trânsito, cada vez mais caótico e sem fluxo...

Mas não! A "tchurma" prefere fechar o vidro fumê para a vida real e, pagos por mim e por você, sair buscando nos trend topics do X (novo Twitter) o que tem de mais lacrativo para bombar com suas bolhas.

Pobre cidade, pobres cidades, governadas por algoritmos famintos, cegos por poder e, cada vez mais, cegos para a realidade.

Flores... escoando pelos bueiros, abertos, entupidos, deixados para lá... como nós.

No Ceará é assim!

Foto: reprodução instagram Espedito Seleiro e Padre Fábio de Melo no Cariri

Em passagem pelo Cariri, cumprindo agenda de shows, padre Fábio de Melo reservou tempo para visitar o famoso ateliê do Mestre Espedito Seleiro, em Nova Olinda. Por lá, provou um jibão com os cortes e cores que deram a fama ao artesão. Sacerdote e comitiva que o acompanhava ficaram encantados, mesmo, foi pelas carteiras e sandálias do artista. No registro, momento do encontro.

Sampa

Foto: arquivo pessoal Euwládia Fontenele, Ingrid Feitosa, Cláudia Magela, Germana Wanderley, Rosane Maneira, Águeda Muniz: Sampa

Mexicano Luis Miguel, cantor romântico famoso por sucessos como "La Barca", levou muitos cearenses a São Paulo onde foram conferir show de sua turnê mundial. No registro, Euwládia Fontenele, Ingrid Feitosa, Cláudia Magela, Germana Wanderley, Rosane Maneira e Águeda Muniz, dentre as presenças da plateia.

Lançamento

Foto: arquivo pessoal Estênio Campelo com Fátima e Jardson Cruz

Advogado Jardson Cruz e esposa Fátima Gonçalves estiveram em Brasília para o lançamento da biografia e aniversário do colega advogado e amigo Estênio Campelo. Comitiva de cearenses prestigiou o evento.

Contra o etarismo

Foto: Tomás Arthuzzi/ Nova Escola/ Divulgação Mário Sérgio Cortella lança livro sobre etarismo

Em 2050, o número de pessoas com mais de 60 anos chegará a dois milhões, cerca de um quinto da população mundial, segundo a OMS. Diante do cenário, urge a necessidade de repensar sobre o envelhecimento na contemporaneidade.

Famoso filósofo, professor, palestrante e escritor Mario Sergio Cortella (foto) juntamente com Terezinha Azerêdo Rios, professora e pesquisadora da PUC (SP), propõem uma abordagem filosófica e crítica para tratar desse tema no livro "Vivemos mais! Vivemos bem? Por uma vida plena", recém-publicado pela editora Papirus 7 Mares.

Em 11 capítulos, eles partilham questões como a ditadura do relógio, projetos para o futuro e qualidade de vida na maturidade. Uma questão bastante urgente debatida pelos autores é o fenômeno do etarismo - a discriminação e o preconceito em relação à idade.

Disponível no site da Amazon.

Varejo: imersão

Empresários do Ceará, profissionais e estudantes da área de negócios reuniram-se na última quinta-feira (21), na 18ª edição do Cenários do Varejo, no Teatro RioMar Fortaleza, para conhecer as principais tendências, os desafios e as novidades do setor varejista. Eles tiveram um dia de imersão com palestras de especialistas renomados internacionalmente, que debateram sobre como colocar em prática as inovações que contribuirão para o desenvolvimento do setor. O presidente da CDL Fortaleza, Assis Cavalcante, abriu o evento. O tema do econtro este ano foi "Muito além da NRF: Conexões, Insights e Experiências que Inspiram". Registros...