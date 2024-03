Trajetórias femininas: RECONHECIMENTO

Foto: JoaoFilho Tavares Kelviane Barros, Izolda Cela e Annette de Castro

Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado do Ceará (ADPEC) realizou na tarde do sábado, 23, a segunda edição da entrega do Prêmio Mulheres Extraordinárias. As homenageadas de 2024 foram Benedita Basto, Izolda Cela, Aline Miranda, Annette de Castro, Ana Mônica Amorim e Mestre Dina.

O projeto busca, anualmente, no mês de março, homenagear mulheres que trabalhem pelo bem estar social, na busca por um ambiente igualitário, incluindo defensoras públicas e profissionais da sociedade em geral. Neste ano, metade das categorias foram destinadas às defensoras públicas.

"Foi um momento de valorização das histórias de mulheres fortes, versáteis, sensíveis, guerreiras e inspiradoras", comentou Kelviane Barros, presidenta da ADPEC e anfitriã do momento. Seguem registros...

Estreia

Entusiastas do cinema nacional em contagem regressiva para a estreia, em 11 de abril, do filme "Uma Babá Gloriosa", protagonizado por Cléo Pires (foto) e com direção de Juan Pablo Pires.

Na trama, Cléo vive o papel de Gloria (Cleo), uma mulher moradora da periferia do Rio de Janeiro, que tem o sonho de se tornar uma famosa estilista. Em busca da sua meta de vida, ela decide ir atrás de um emprego e acaba conseguindo vaga de babá dos filhos de Lethicia Leme, um ícone da indústria da moda, e de seu marido, Victor Garcia, famoso escritor.

O que ela não contava era que as crianças dão muito ais trabalho do que imaginava, protagonizando cenas que prometem divertir a audiência. Na foto, Cleo durante o desfile celebrativo pelos 40 anos da grife Reinaldo Lourenço.

SP: Jantar Cartier

Renomada grife suíça Cartier reuniu seus lojistas que representam a marca no Brasil para elegante jantar, noite da última quarta-feira, no hotel Palácio Tangará (SP).

Maxime Tarneaud, gerente-geral da Cartier no Brasil, e João Paulus, diretor comercial, anfitrionaram a noite que teve, como propósito, comemorar o final do ano fiscal e os ótimos números da label no País e no mundo.

Do Ceará, compareceram Alexandre Leitão, com esposa Letícia, ele levando o nome da tradicional joalheria Tânia Joias, que há décadas disponibiliza aos clientes, dentres seus inúmeros e desejados itens, relógios, joias e acessórios em couro da Cartier. Sucesso!





LayOut: 50 anos

As cinco décadas de publicação da coluna Layout, do O POVO, reuniram nomes do mercado publicitário, no Museu da Imagem e do Som, para o lançamento do projeto "Layout 50 anos", parceria entre o Grupo de Comunicação, o Sindicato de Agências de Propaganda do Estado do Ceará e o MIS. Caderno especial de 12 páginas, programas especiais na rádio O POVO CBN , O POVO CBN Cariri, rádio Nova Brasil, uma série audiovisual sobre as agências cearenses e programas com debates sobre a Publicidade compõem a iniciativa. Seguem registros...