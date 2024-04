Clube Náutico sob nova presidência

Foto: AFP Jonathan Roumie interpreta Jesus em "The Chosen"

Náutico: sucessão

Foto: arquivo pessoal Engenheiro Antônio Henrique Barbosa de Vasconcelos assume como novo presidente do Náutico.

Esta noite, às 19 horas, advogado Jardson Cruz entrega o comando do Náutico Atlético Cearense ao novo presidente do clube, o engenheiro

Antônio Henrique Barbosa de Vasconcelos.

Após três mandatos, portanto seis anos de gestão, Jardson destaca, dentre seus feitos, as inaugurações da nova academia (agora climatizada), do restaurante Barbra`s Náutico, da sauna e do departamento médico, com serviços de fisioterapia e pilates.

Também inclui como feitos importantes a inclusão do Alviverde na Fenaclubes, a Confederação Nacional dos Clubes, a adequação do quadro de funcionários, a planificação e precificação dos espaços do equipamento, todos disponíveis para locação, além das inúmeras atividades sociais realizadas no período.

Filho do ex-presidente do Náutico Meton Vasconcelos, atual presidente do Conselho Administrativo, Antônio Henrique é diretor internacional do Rotary, função também desempenhada no passado pelo pai.

Na foto, novo gestor na Galeria dos Presidentes, ao lado da foto do genitor, quando de sua passagem pelo cargo.

Desejo sucesso na nova missão.

Mercado

Inaugurada oficialmente, com badalado coquetel, a GWM Newhouse Fortaleza, nova concessionária do Grupo New, sob comando do empresário e presidente Luís Teixeira. Muitos nomes de expressão, de vários segmentos, compareceram ao momento, que contou com a presença do presidente da GWM Brasil, James Yang.

Entre taças de vinho e o giro do uísque, enquanto conferiam os modelos Haval H6 GT, Haval H6 SUV PHEV e o GWM ORA 03, estavam Raimundo Feitosa, Ferruccio Feitosa, Saulo Parente, Élcio Batista, Marcus Medeiros, Renato Aguiar, Allan Sankey e Marcos Viveiros.

E também Cláudio Dias Branco, Adalto Farias, Guilherme Fujita com Layla, Antônio Alberto Dias, João Carvalho, Sergio Melo, Pádua Jr., Karol Mota, Duda Brígido, Lisandro Fujita, Fernando Teles, Monique Proença, Viviane Almada, Túlio Freitas e Márcia, dentre muitos outros nomes. Registros...

Evidência

Protagonista da série "The Chosen" (Netflix), na qual interpreta Jesus Cristo, ator Jonathan Roumie sentiu, na pele, o sucesso da produção no Brasil, país que só perde para os EUA em audiência destinada à obra.

Em passagem pelo Rio de Janeiro, final de março, para divulgar a quarta temporada da série, causou tumulto de fãs por onde esteve. Fenômeno cinematográfico e religioso global, "The Chosen" apresenta acontecimentos marcantes da Bíblia.

E mais: tamanho interesse dos espectadores promoveu um feito raro de ser em tempos de streaming. Salas de cinema lotadas para a exibição dos dois primeiros capítulos da nova temporada.

Na foto, o galã em uma das inúmeras sessões première de divulgação do trabalho.

Ceia Pascal

Melaine Fernandes e Eduardo Diogo receberam amigos, no endereço dela na Capital, para afetuosa ceia pascal, marcada por demonstrações de apreço e amizade entre os presentes, todos envoltos pelo clima de confraternização e gratidão que a data motiva. Generoso buffet, tendo como prato mais aplaudido o tradicional bacalhau (receita da avó da anfitriã), temperou as conversas, que se estenderam até o início da noite. Registros...

Carol Belchior, Rosele Diogo e Madeleine Fernandes
Bianca Mauá, Melaine Diogo e Micheline Albuquerque
Manuela Liebman e Martinha Assunção
André Liebman, Germano Belchior, Germano Albuquerque e Armen Boyadjan
Eduardo Diogo e Melaine Fernandes com os pais dela, Roberto Fernandes e Madeleine

Judiciário

Pleno do Tribunal Superior do Trabalho convocou o desembargador Paulo Régis Machado Botelho (TRT-CE) para atuar naquela Corte, em Brasília (DF), de 1º de abril a 12 de junho. Magistrado estará em substituição à ministra Kátia Magalhães Arruda, que se afastará da atividade jurisdicional para se dedicar exclusivamente ao Concurso Público Nacional Unificado para Magistratura do Trabalho.