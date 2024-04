Do mercado ao teatro, num só respiro...

Foto: DIVULGAÇÃO ACADEMIA DE TEATRO Fernanda Quinderé e Antônio Marcelo

Expansão

Chegando aos 70 anos de história, Grupo Acal lança sua primeira loja do segmento em formato de franquia no Estado. A novidade chega dia 18 inicialmente em Sobral, levando a estrutura de showroom, modelo de sucesso na loja Conceito, para a região Norte.

Para a novidade, foi pensado um mix específico de produtos, selecionado de acordo com a demanda de Sobral e municípios do entorno, expostos nos 400m2 da nova unidade, dos empresários franqueados Sérgio Guimarães e Gabriela Albuquerque.

Na foto, a CEO da Acal, Daniela Cabral, que também anuncia o selo celebrativo pelo Jubileu de Platina da empresa, com o número 70 em traços fluidos sobre a histórica logomarca.

Diplomacia

Nova cônsul da República Popular da China em Recife, Lan Heping foi recebida, oficialmente, no novo posto com solenidade que reuniu corpo diplomático, autoridades e membros da sociedade civil brasileira e chinesa. Do Ceará, destaque para a presença de Alexandre Lai, único advogado do Estado fluente em mandarim, na ocasião representando o escritório Rodrigues de Albuquerque, bem como reforçando as expectativas de futuras relações sino-brasileiras em vários âmbitos. Posam juntos na foto.

SS: brinde no paraíso

...E o charmoso Saline Taíba, um dos hotéis boutique muito procurados naquele litoral, recebeu turma de bacanas para o feriado de Semana Santa.

TVC: Jubileu de Ouro

Os 50 anos de atividades da TVC, emissora de televisão aberta do Estado, motivou sessão solene na Assembléia Legislativa do Estado do Ceará, fruto de requerimento do deputado estadual Missias Dias (PT). No registro, profissionais que contam essa história com seus trabalhos: Deugiolino Lucas, Ricardo Guilherme, Moema Soares (atual diretora da TVC) e a coordenadora do Núcleo de Documentário da TV Assembleia, Ângela Gurgel, que por muitos anos atuou na TVC, deixando sempre a marca da qualidade de suas produções audiovisuais.

SPFW

Precursora na valorização do feito à mão cearense como produto de grande valor agregado e acabamento alto padrão, Celina Hissa vai levar a beleza das peças de sua marca Catarina Mina para a passarela da São Paulo Fashion Week.

Coleção, composta por 40 looks feitos em filé, bilro, labirinto, palha de carnaúba, fibra de croá, bordado, e crochê, destaca o protagonismo das artesãs, evidenciando sua importância não apenas como executoras e criadoras de produtos, mas como guardiãs de uma tradição ancestral cearense valiosíssima para nosso povo.

Assim, a fina alfaiataria em seda e linho - puros - vai se mesclar com as texturas do "handmade deluxe", em modelagens e propostas que jogam por terra, em definitivo, qualquer sinal da pasteurização que domina os processos e conceitos da cada vez mais questionada indústria fashion.

Catarina Mina é arte na veia! Brilhe, garota!

Nova Academia

Instalada, em cerimônia no Palácio da Luz, a Academia Cearense de Teatro, primeira academia de artes cênicas do Brasil. Entidade, que repete o pioneirismo da Academia Cearense de Letras (também primeira do País), chega para dinamizar, defender, resguardar, discutir e fortalecer uma linguagem artística na qual o Estado sempre teve protagonismo e vasta produção. Um total de 51 artistas, técnicos e pesquisadores compõem o coegiaado, tendo como presidente da primeira formação Antônio Marcelo e vice-presidente Caio Quinderé. Registros...

Mercado

Moura Dubeux entrega, esta noite às 19h30, o Artiz, seu primeiro empreendimento de alto padrão no Meireles (Rua Barão de Aracati, 727). Com 100% dos imóveis vendidos, edifício conta com 40 pavimentos e dois apartamentos por andar (com plantas de 155m²

e 188m2), têm quatro

suítes, salas de estar e jantar integradas à

varanda gourmet.

No Ceará, vale destacar, a Moura Dubeux já atua há 16 anos e entregou mais de 23 empreendimentos. No momento, conta com oito canteiros de obras em execução simultâneas.