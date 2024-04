Paixão: a indisfarçável febre, sem preço...

Foto: JoaoFilho Tavares Carlos e Guedes Neto

Eu notei no ar...



...algo diferente. Sabe aquela pessoa trancada, sisuda, sempre concentrada e com foco que, como num passe de mágica, passa a falar sorrindo e a querer interagir além da conta?

Você pergunta se ainda tem café na copa da empresa, algo corriqueiro, numa saleta insalubre, e ela responde num tom tão motivado, que mais parece estar tratando de um convite para um Croque Monsieur com chocolate quente no Les Deux Magots, de Paris.

A caminhada também mudou. Os passos estão mais confiantes, passadas mais abertas, sabendo onde quer chegar. O olhar firme no horizonte, cabeça baixa jamais. Parecem leoninos com roupa nova e cabelo milimetricamente arrumado - eles veneram suas jubas.

Nem precisa apelar a um desses dentistas que implantam um sorriso fake-propaganda da Colgate no rosto. Em qualquer sinalização de foto, já faz aquela boca entreaberta de rico em passeio de iate, como quem foi contemplado com parcela da fortuna da brasileira Livia Voigt, anunciada essa semana pela Forbes como a bilionária mais jovem do planeta.

Estou falando dos apaixonados...

Um amigo querido mudou. Parece ter entrado num portal de brilho superior. A pele coberta por um efeito glow vindo do interior, enfeitiçado, como na canção "Sexy Yemanjá", de Pepeu Gomes. Passou a Semana Santa com a "sereia", recitando e decifrando, pelo visto e pelas fotos do Instagram, aquele trecho da canção: "Vou amar demais, quero estar em paz/ Entre nós só sexo e Deus". Ui!

Publicando pessoas aqui na coluna e acompanhando, de certo modo, a dança das cadeiras no jogo do amor, acho que já conheço de longe o indicativo de que o cupido passou por ali. Só pelo olhar, a gente percebe um "tchan", um desabrochar diferente...

O mundo muda a todo instante. O que era hoje, amanhã já não é mais, ainda mais no campo do comportamento humano, mas tem algumas atitudes, maneiras, modos de agir que são reveladores por natureza, e a paixão é uma delas. Não tem jeito. Como cantou Simone, em "Paixão", "Essa aventura em carne e osso/ Deixa marcas no pescoço/ Faz a gente levitar”.

E diferente da realidade, onde praticamente tudo pode ser comprado, inclusive as companhias, a paixão não tem preço, trata-se de um estado de encantamento involuntário, que ocorre poucas vezes na vida, às vezes uma única vez, por vezes nunca... Há quem morra de medo de ser "contaminado" com essa febre desvairada, afrontosa, louca.

Daí que esse brilho diferente no olhar, esse efeito místico e mítico ao mesmo tempo, não está nas prateleiras, nem mesmo para os listados na Forbes.

Como escreveu Clarisse Lispector em "A paixão segundo G.H.", pode-se ter tudo, "Falta apenas o golpe da graça – que se chama paixão".

Flores sextaferinas... com um abraço aos apaixonados. Brilhem, porque passa. Será?

Náutico: novo comando

Prestigiada solenidade, noite da última terça-feira, formalizou a sucessão na presidência do Náutico Atlético Cearense. Advogado Jardson Cruz, após seis anos divididos em três mandatos, passa o comando do equipamento ao engenheiro Henrique Vasconcelos. Seguem registros... Cobertura completa em @pauseopovo e na coluna especial do Domingo.

Antonio Henrique Vasconcelos e Marcus Lage Crédito: JoaoFilho Tavares Jardson Cruz, Meton Vasconcelos, Élcio Batista e Antonio Henrique Vasconcelos Crédito: JoaoFilho Tavares Luiz Góes, Ramires Porto, Victor Pinto e Jose Aquino Crédito: JoaoFilho Tavares Ana Claudia Teixeira e Claudio Vidal Crédito: JoaoFilho Tavares Carlos e Guedes Neto Crédito: JoaoFilho Tavares Fernando Esteves e Amarilio Cavalcante Crédito: JoaoFilho Tavares Lisandro Fujita, Roberto e Benjamim Araújo Crédito: JoaoFilho Tavares Valdir e Ivana Diogo Crédito: JoaoFilho Tavares

Mundo Gourmet

Foto: IGOR DE MELO/ divulgação Chef Ivan Prado é o novo novo Chef Corporativo do Beach Park

Beach Park acaba de anunciar a chegada de Ivan Prado como novo Chef Corporativo do complexo de entretenimento, gastronomia e hotelaria. Com uma paixão vocacionada pelos ingredientes brasileiros, especialmente aqueles provenientes dos biomas do Ceará (Mar, Serra e Sertão), o chef, que compõe o time de colunistas do suplemento Comes&Bebes, aqui no O POVO, está preparando uma renovação dos cardápios.

Graduado pelo Senac/SP, com certificação ProChef pelo The Culinary Institute of América (CIA), nos Estados Unidos, o chef já deixou a sua marca em diversos restaurantes renomados. Ao longo de seus 15 anos de carreira, teve a oportunidade de trabalhar com alguns dos maiores nomes da gastronomia, incluindo os chefs Alex Atala, Alberto Landgraf, Flávia Quaresma, entre outros, tanto nacionais quanto internacionais. Sucesso!

Lançamento

Em café da manhã com mercado, WR Engenharia apresentou seu novo empreendimento: Granvista Cocó. Alto padrão e com VGV de R$ 130 milhões, já larga com 57% das unidades comercializadas e a certeza dos futuros moradores de que, independentemente de qual seja a unidade adquirida, ela está voltada para o nascente e dispõe de vista privilegiada para o Parque do Cocó.

O Granvista traz ainda outros diferenciais nas suas duas torres, 29 pavimentos e quatro opções de plantas (de 93, 97, 123 e 130 m2). São eles: primeiro pavimento equivalente ao quinto andar, entrada biofílica e área de lazer com quadra de beach tennis (nas medidas oficiais), piscina no terceiro andar com borda infinita e raia para natação e hidromassagem, dois rootftops, pet place e pet wash, academia equipada de 160 m2 no quarto andar e playground cercado por um belo projeto paisagístico, além de todas as áreas comuns entregues equipadas e decoradas. Os apartamentos contam com duas ou três vagas de garagem. O projeto de arquitetiura das áreas comuns é de Susana Clark Fiúza.

Mauro Clark, diretor Comercial e Marketing da WR, e Ricardo Callou Filho, diretor de Engenharia, conduziram o momento.

Susana Fiuza e Jaqueline Maia Crédito: JoaoFilho Tavares Susana Fiuza e Jaqueline Maia Crédito: JoaoFilho Tavares Susana Fiuza e Jaqueline Maia Crédito: JoaoFilho Tavares Susana Fiuza e Jaqueline Maia Crédito: JoaoFilho Tavares Sergio Carvalho e Pablo Santos Crédito: JoaoFilho Tavares Ricardo Barbosa, Renato Studart e Kalil Otoch Crédito: JoaoFilho Tavares Rafaeli Bezerra, Cinara Ribeiro, Lis Menezes e Marcela Carvalho Crédito: JoaoFilho Tavares Lançamento do Granvista, da WR Engenharia, no Hard Rock Café Crédito: Jocilene Jinkings Patricia Mota, Wagner Paiva e Jhonatan Costa Crédito: JoaoFilho Tavares Mauro Clark, Ricardo Filho, Susana Fiuza e Kalil Otoch Crédito: JoaoFilho Tavares Thiago Façanha e Clovis Holanda Crédito: JoaoFilho Tavares Marcelo Fiúza e Susana Crédito: JoaoFilho Tavares Mauro Clark e Paulo Pinheirro Jr. Crédito: JoaoFilho Tavares Mauro Clark, Ricardo Callou Filho e Kalil Otoch Crédito: JoaoFilho Tavares Julio Silva, David Cavalcante e Tiago Sampaio Crédito: JoaoFilho Tavares Jhonatas Costa e Pedro Sávio Crédito: JoaoFilho Tavares Gabriel e Ladslau Nogueira Crédito: JoaoFilho Tavares Mauro Clark e Ricardo Callou Filho Crédito: JOÃO FILHO TAVARES Clovis Holanda, LadIslau Nogueira e Juliana Menezes Crédito: JoaoFilho Tavares Dayana Trindade e Junior Silva Crédito: JoaoFilho Tavares Fernanda Mateos e MÁrcia Aquino Crédito: JoaoFilho Tavares