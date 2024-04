Páscoa: almoço entre amigos

Foto: arquivo pessoal Eduardo Diogo e Melaine Fernandes com os pais dela, Roberto Fernandes e Madeleine

Melaine Fernandes e Eduardo Diogo receberam amigos, no endereço dela na Capital, para afetuosa ceia pascal, marcada por demonstrações de apreço e amizade entre os presentes, todos envoltos pelo clima de confraternização e gratidão que a data motiva. Generoso buffet, tendo como prato mais aplaudido o tradicional bacalhau (receita da avó da anfitriã), temperou as conversas, que se estenderam até o início da noite. Registros...

Vem aí!

De 17 a 26 de maio, o icônico tenor Andrea Bocelli apresenta no Brasil o show da turnê mundial comemorativa pelos seus 30 anos de carreira. Com apresentações em Belo Horizonte (dia 17), Brasília (21) e São Paulo (25 e 26), show contará com participações de grandes artistas, protagonizando os duetos que entraram para a história da música. Estão confirmados no palco com Andrea, a cantora Sandy e Matteo Bocelli, filho do tenor, que se apresentará pela primeira vez no País. Juntos, gravaram o sucesso "Fall On Me" em 2018, que tem mais de 400 milhões de streamings nas plataformas digitais.

E ainda a soprano Cristina Pasaroiu, que tem no currículo mais de 45 papéis principais de representações das maiores óperas da história, como Carmen e La Traviata, e Caroline Campbell, conhecida como a "violinista das estrelas".

Sucessão no Alviverde

Prestigiada solenidade, noite da última terça-feira, formalizou a sucessão na presidência do Náutico Atlético Cearense. Advogado Jardson Cruz, após seis anos divididos em três mandatos, passa o comando do equipamento ao engenheiro Henrique Vasconcelos. Seguem presenças...