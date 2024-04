Arquitetura, arte e design em cena

Foto: Carlos Fernandes/ Rola na Orla/ Divulgação Idézio Rolim: corrida de rua em qualquer lugar do planeta

Solenidade, seguida de brinde, noite da quarta-feira, 3, marcou a entrega do Artiz Meireles aos seus moradores. Com assinatura da construtora Moura Dubeux, prédio fica a cerca de 700 metros do aterro da Praia de Iracema, portanto próximo a uma gama de opções de lazer, cultura, serviços e comércio.

Fernando Amorim, diretor de Incorporação da Moura Dubeux, atuou como anfitrião da noite.

"Estamos muito orgulhosos por entregar o Artiz. Esse empreendimento tem muito do DNA de nossa empresa, que visa proporcionar satisfação ao cliente, cumprir prazos e dialogar com a cidade. O Artiz é nosso primeiro empreendimento de altíssimo padrão no Meireles, região a qual olhamos com bons olhos e seguiremos investindo", destacou o executivo.

Sobre o Artiz, conta com 40 pavimentos e dois apartamentos por andar (com plantas de 155m² e 188m²), têm quatro suítes, salas de estar e jantar integradas à varanda gourmet, três vagas de garagem cobertas, além de área de lazer completa, já entregue equipada e decorada. A inovação está presente em atributos como wi-fi nas áreas comuns, fechaduras eletrônicas, controles de acesso digitais e espaços para delivery separados.

Pensada para gerar comodidade, a área de lazer do Artiz - 100% vendido - possui itens como salão gourmet com área de jogos, lounge garden, academia outdoor, piscina adulto aquecida com 18 metros de raia, piscina infantil com fonte interativa, lounge molhado com jacuzzi, salão de festas, brinquedoteca com ateliê, playground, bicicletário e campo com gramado.

Destaque para o belíssimo painel, do artista visual Vando Figueiredo, na fachada do prédio.

Seguem registros...

Segundou!

Sócio do conglomerado de gastronomia e entretenimento Coco Bambu, Idézio Rolim consegue manter a rotina de exercícios em qualquer lugar do Brasil e do mundo por onde esteja a passeio ou negócios. Adepto da corrida de rua, aproveita as paisagens dos lugares que visita para percorrer quilômetros exalando endorfina. Na foto, clicado por Carlos Fernandes, do @rolanaorla, precursor no registro de atletas durante exercícios na Beira Mar ou em provas pela Cidade. Fica aí a inspiração para quem alega falta de tempo para se exercitar.

Férias no CE

A cantora Fafá de Belém aproveitou o feriado de Páscoa, dia 31, em um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil: nosso Beach Park. Ao lado de sua família, incluindo sua filha e netas, a paraense desfrutou de dias repletos de alegria nas diversas atrações do Aqua Park, reconhecido como o segundo melhor parque aquático do mundo pelo TripAdvisor em 2023. A cantora ficou hospedada no Acqua Beach Park Resort e aproveitou momentos de relaxamento durante a estadia, além de participar do podcast AgoraPode.

Fazer o bem

Fundadora da ONG Caviver, destinada a diagnosticar, tratar e reabilitar crianças carentes com baixa visão ou risco de cegueira, a médica oftalmologista Islane Verçosa (foto) convida para a edição, deste ano, do Show Beneficente Amigos Express, dia 24 abril, às 20 horas, no Teatro RioMar Fortaleza.

Espetáculo visa angariar verbas em prol de quatro instituições. Além do Caviver, serão beneficiados o Lar Amigos de Jesus, o Projeto Casa da Criança e o Projeto Q Alegria. No palco, se apresentarão Maestro Marley França e Orquestra Contemporânea, Chambinho do Acordeom, Marcos Lessa, Elaine Portobello, Vivian, Ludmila Amaral, Paulo Benevides, Paulo Rodrigo e Itaquê Figueiredo.

Ingressos à venda no site Uhuu.

Últimas

Professor Artur Bruno profere palestra, em 10 de abril, às 18 horas, na Academia Cearense de Letras, em homenagem aos 298 anos de Fortaleza. Tema: "De pequena vila à grande metrópole", exposição com debate sobre a história da nossa capital.

Restaurateur André Bichucher e a chef executiva Fabiana Agostini recebem convidados nessa quarta-feira, 10, para apresentação do novo menu do Mangue Azul.

Grupo AGP celebra 62 anos de mercado em 2024. De uma loja multimarcas de carros seminovos, hoje o conglomerado representa alguns dos nomes mais renomados do mundo automotivo, como Jaguar - Land Rover (Extrema), Kia (Orion), Yamaha (Terra Motos), Triumph (Triumph Fortaleza) e Foton (TruckFor). Sucesso!