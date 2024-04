Cair nu na piscina, como os BBBs

Foto: Paulo Marcelo / EAOTPS Iara Reis, bordadeira e curadora; Luisa Cela, Secretária da Cultura do Ceará (Secult); Maninha Morais, gestora executiva da Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho (EAOTPS); o arquiteto e artista Fausto Nilo e sua esposa Silvia Parente.

Nus na piscina, será?

Acho que o PT cearense poderia remexer o "cofrinho" da estrela e contratar o ex-procurador do Ministério Público Federal e ex-deputado federal (cassado) Deltan Dallagnol (Novo-PR) para construir um power point com o organograma, nada "friendly", dessas eleições internas de domingo.

Já que ele, Deltan, está numa fase profissional híbrida, expressão "hype" para desempregados deluxe, poderia trazer a sua expertise para nos ajudar a entender quem ganhou e perdeu, já que os companheiros e companheiras não se entenderam ainda...

Evandro Leitão ganhou, mas para uma parte da sigla perdeu, enquanto Luizianne Lins perdeu, mas segundo ela e seus apoiadores ganhou. E aí?

Essa é uma conversa ótima (ao mesmo tempo sem futuro) para aqueles antigos botecos "pé sujo", com rapadura, cachaça, paçoca, copo americano em suporte de madeira, cerveja popular, molho de pimenta artesanal, a bomboniere de vidro, que os arquitetos transformaram em objeto vintage - e caro.

Pena que esses locais, tão pitorescos na convivência citadina dos nordestinos, andam cada vez mais difíceis de achar. Funciona assim: nas zonas nobres, bares recebem a ambientação cenográfica de um boteco raiz, no melhor estilo "brasilidade" comprada em show room, para vender torresmo a preço de lagosta.

Nos bairros periféricos, os antigos botequins acabaram se deixando levar pela onda da gourmetização e colocaram "geleia de pimenta" no dadinho de tapioca, virando o nariz para o "aroma" peculiar da panelada e derivados. No meio ficaram os consumidores, contando as moedinhas pra saber em qual dos dois ambientes pagará menos caro.

Estou falando, por enquanto, do ponto de vista do negócio, mas quando entramos no papel social do boteco abrem-se tantas possibilidades...

O ombro amigo para o choro do coração traído, a revelação bombástica do segredo de família, a fofoca barata sobre o lance da vizinha da esquina com o vigilante noturno do banco, a briga entre jogadores do carteado, o gole seco - de cachaça de quinta - para digerir, a fórceps emocional, uma paixão de cinema, mas que se perdeu perante as demandas da rotina. O relógio, de parede, com a propaganda da marca de pneus, ganhou essa, lástimas da vida...

Às vezes penso, num desses balcões de bar, o quanto a Internet e todos os seus aplicativos não apenas aceleraram nosso biorritmo (adoecido), mas também interferiram na nossa humanidade, identidade, capacidade de elaboração da realidade, enquanto os tais influencers digitais enchem (a linguiça) dos algoritmos.

Um amigo voltou de São Paulo, após agenda cult de visitas a exposições e galerias, com cada relato...

- "Gente, olha esse tom de amarelo, fala sério, nunca vi nada igual, incrível! E essa parte aqui, tá focando? Parece um barquinho daqueles da Bahia, sabem?", dizia a influenciadora contratada para "apresentar" os trabalhos dos artistas, desconfortavelmente montada sobre os novos saltos moderninhos de Christian Louboutin.

Nas horas vagas, a gente fica assistindo Elon Musk e Alexandre de Moraes discutindo pelo X, antigo Twitter, gasta uma energia danada para acompanhar, repercutir e discutir o assunto, mas esquece, completamente, de olhar para os lados, onde a vida acontece... Outra conversa para mesa de bar...

Vou indo, mas agora com uma vontade enorme de fazer como aquele pessoal do Big Brother Brasil. Quando tudo estiver parecendo sem sentido, sem sucesso, sem razão, paralisado, tira a roupa e se joga nu na piscina, vai que... garanto que é melhor do que o "hibridismo" político e desocupado de alguns que, sem ter mais como atrair interesse e relevância na cena pública, apelam para a baixaria.

Flores...

Cult

Em clima de homenagens pelos seus 80 anos, o multicultural Fausto Nilo foi recebido, Centro Dragão do Mar, onde conheceu a exposição "Patrimônios, Memórias, Artes e Ofícios", mostra que reúne trabalhos artísticos dos alunos egressos da Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho.

Obras utilizam as técnicas do bordado, prataria artesanal e gravura. Um dos setores na montagem foi batizado de "Linhas de Fausto Nilo", reunindo quadros que reproduzem, com a técnica do bordado, gravuras feitas pelo arquiteto e artista, daí a visita com caráter de homenagem ao também músico e compositor. Trabalhos estão expostos no Museu da Cultura Cearense (MCC) até 5 de maio.

No registro, Iara Reis, bordadeira e curadora; Luisa Cela, secretária da Cultura do Ceará; Maninha Morais, gestora executiva da Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho; Fausto Nilo e a esposa Silvia Parente.

Evidência

Foto: CHARLEY GALLAY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Andrew Scott na première de "Ripley", no The Egyptian Theatre Hollywood

Tom Ripley é um trambiqueiro de Nova York nos anos 1960 contratado por um homem muito rico para viajar para a Itália e convencer seu filho a voltar para casa. Mas aceitar o trabalho foi só o começo de uma teia de trapaças, fraudes e assassinatos: essa é a trama central de "Ripley", seriado recém-estreado na Netflix Brasil com Andrew Scott no papel principal.

Minissérie é baseada nos romances best-seller sobre Tom Ripley de Patricia Highsmith e conta ainda com Dakota Fanning, Johnny Flynn, Eliot Sumner, Maurizio Lombardi, Margherita Buy, John Malkovich, Kenneth Lonergan e Ann Cusack no elenco.

Na foto, o astro no red carpet da première da produção em Hollywood.

JUDICIÁRIO

Muito prestigiada, manhã dessa sexta-feira, 5, em auditório da Fiec, a cerimônia de entrega do título de Membro Honorário da Academia Cearense de Direito ao ministro Antônio Carlos Ferreira (Superior Tribunal de Justiça).

Presidente da entidade, advogado Roberto Victor conduziu o momento. Coube ao docente e requisitado criminalista Bruno Queiroz Oliveira o discurso de recepção ao magistrado, assim como o panorama de uma carreira vocacionada como juiz. Dentre as presenças, Fernando Braga (Presidente do Tribunal Regional Federal da Quinta Região) e Germana Moraes (Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quinta Região) e Leonardo Carvalho (Corregedor Geral do Tribunal Regional Federal). Deslize para registros....