E no "Musk x Moraes Case", uma grande questão...

Foto: Beatriz DAMY/ Globo Cearense Haroldo Guimarães integra eleco de "Rancho Fundo"

Como será

o amanhã?

Em agosto de 2018, o aplaudido historiador Yuval Noah Harari, autor do best seller internacional "Sapiens: uma breve história da humanidade", publicava um outro sucesso da literatura mundial: "21 Lições para o século XXI". Na obra, ele perpassa cenários, tendências e compartilha análises, baseadas em dados e fatos, antecipando desafios iminentes para o futuro da humanidade.

Logo nas primeiras páginas, escreve:

"As revoluções em biotecnologia e tecnologia da informação são feitas por engenheiros, empresários e cientistas que têm pouca consciência das implicações políticas e suas decisões e que, certamente, não representam NINGUÉM. Parlamentares e partidos serão capazes de assumir essas questões? No momento, parece que não".

Tentando aprofundar o "Musk x Moraes Case", para além da arenga superficial de Instagram e "X" (antigo Twitter), fui reler as análises do lúcido pesquisador que, anos atrás, já previa o que estamos assistindo na ordem do dia...

...um bilionário, narcisista, egocêntrico e megalomaníaco, motivado apenas por seus interesses financeiros, desafiando a soberania de uma Nação e suas leis. A afronta é assistida, de forma praticamente generalizada, por homens públicos e instituições que ficaram no passado, não entenderam a nova ordem mundial e, portanto, seguem amparados em conceitos que não definem mais as forças que regem o presente.

Soma-se a isso, um já histórico distanciamento entre as pautas dos legislativos (preocupados unicamente com as reeleições) e a realidade vivida pela população. Eis, então, um terreno fértil para que as bid datas e seus controladores pintem e bordem não apenas no campo mercadológico, mas afetando, principalmente, as compreensões coletivas da realidade, alterando rotas, definindo eleições, desmobilizando e enfraquecendo movimentos populares genuínos, retirando verbas das pesquisas que buscam prescrutar esses novos universos "algoritimizados"....

...tudo isso, como frisou Harari, sem representar NINGUÉM, a não ser seus interesses capitais.

Quem poderá nos defender, já que não se fazem mais Chapolins Colorados, nem na TV?

Flores...

Agenda internacional

Secretária do Meio Ambiente e Urbanismo de Fortaleza, Luciana Lobo integrou a programação da 10ª edição da Brazil Conference at Harvard & MIT. Agenda nos EUA seguiu com curso ministrado pelo professor Daniel Shapiro (na foto com Luciana), um dos docentes listados no ranking "top 15" de Harvard. Ele fundou e dirige o Programa Internacional de Resolução de Conflitos da emblemática Universidade, onde a executiva realiza

a formação.

Mistérios dos Incas

Celebrando cinco décadas de vida, requisitado criminalista Leandro Vasques escolheu comemorar a data, último dia 9, percorrendo os encantos milenares deixados pela civilização Inca no Peru. Daí que, durante o dia, aniversariante com esposa Aline e os filhos do casal, além de amigos do CE, percorriam as ruínas de Macchu Pichu e outro roteiros, guardando para a noite um dos outros grandes atrativos do país: a culinária, lembrando que os restaurantes peruanos costumam figurar no topo das listas de melhores do mundo e seus chefs são disputados a tapa pelo planeta. Seguem registros com o desejo de saúde e felicidades..

Estreia

Advogado, historiador, ator e cantor, o cearense Haroldo Guimarães estreia no dia 15 de abril como "Primo Cícero" na novela "Rancho Fundo", atração das 19 horas na rede Globo. Famoso por seus papeis em filmes e séries como "O Shaolin do Sertão" (1 e 2), "Cine Holliúdy" (1 e 2), "Bem-Vinda a Quixeramobim", ele antecipou à coluna que tem feito um trabalho dramatúrgico pra jogar a expressividade e sua veia cômica mais no texto do que na performance corporal. Assim, em acordo com a direção, tem adaptado as falas do papel em busca de tons mais engraçados, marca de seus ethos como artista.

Na foto, posa durante a festa de lançamento do folhetim, com "estética de cinema", como frisou, calçando sandália de Espedito Seleiro. Brilha!

Vernissage

Nomes das artes, da fotografia, colecionadores, chic e afins atenderam ao convite da galerista Renata Studart Vale e compareceram à manhã de vernissage da exposição "O Nordeste não é só um lugar", na Casa Gabriel (SP). Em cartaz, obras de 13 artistas nordestinas, sob curadoria de Felipe de Brito e à disposição do público até 5 de maio. Seguem presenças... Cobertura completa na coluna especial do domingo.

Últimas...

Mayra Thé, vice-presidente da CDL Jovem Fortaleza, participou do Future-se, evento que reuniu cerca de 3.000 pessoas em Natal nos dias 04 e 05 de abril. Promovido pela CDL Natal e CDL Jovem Natal, o encontro proporcionou o debate do fortalecimento do ecossistema colaborativo, empreendedorismo e associativismo.

Atriz mirim cearense Juju Teófilo estrela campanha do Bradesco com o chef Claude Troisgros. Essa menina vai longe!

Presidente do TCE, conselheiro Rholden Queiroz ministra palestra sobre o papel dos Tribunais de Contas, no 7º Fórum de Gestão Pública, nesta sexta-feira, a partir das 8 horas, no Teatro do Centro Cultural Dorian Sampaio, em Maracanaú.

Gran Marquise tem uma nova joia para o mundo de eventos: o salão multiuso Spazio, no térreo do equipamento, foi completamente reformado, do chão ao teto, ficando compatível com a beleza e contemporaneidade dos demais ambientes do hotel. A meu ver, passou a ser o ambiente mais bonito, moderno e sofisticado do Estado para eventos.

Beira Mar de Fortaleza recebe, neste sábado (13/4), a partir das 06h30min, o "3º Barimov - A vida pede movimento", evento esportivo cujo objetivo é o incentivo à prática de atividades físicas no combate à obesidade para pacientes submetidos à cirurgia bariátrica. À frente, o cirurgião bariátrico Paulo Campelo.

Perguntar não ofende: Fortaleza vai ganhar de presente pelos 298 anos, além dos shows de Vanessa da Mata e Preta Gil, a limpeza dos pontos lixo espalhados pela Cidade?

Até amanhã.