Pequenas doses de veneno e fuga... deixem elas

Podem me julgar....

...mas sou aquele ex-fumante que, estando num roda de usuários convictos, permite-se o prazer de alguns (muitos) tragos.

Aprendi anos atrás, com uma colega jornalista inteligentíssima e super-sensível, Eleuda de Carvalho (Salve, salve!), que a vida pressupõe venenos, cada um com os seus, e cabe a nós respeitar as escolhas dos "coleguinhas" de Planeta.

Açúcar, sal, gordura, fumo, outras fumaças, industrializados. Remédios para dormir, para acordar, para aturar, para suportar, para focar, para esquecer.

Álcool, álcool, álcool.

Dependências afetivas, autohumilhações financeiras, relações tóxicas por escolha.

O gozo do opressor, o fetiche do oprimido, o deleite do autoritarismo, o "conforto" leniente da submissão.

A lista é grande... somos tão complexos!

Uma consulta de check up geral, do tempo em que havia interação real entre médicos e pacientes, me marcou. Contava ao profissional que, vez por outra, caía na "magia" (adoecedora, mortífera) do tabagismo.

Não vou falar mais para não ser acusado de incentivo a um mal terrível da saúde pública, mas os que caíram no golpe - fatal - de Lucky Strike, Philip Morris e afins, sabem bem de todos os gatilhos emocionais - satisfatórios e compensatórios - dessa DROGA.

Ele, o médico, meio psicólogo da vida, me falou o seguinte:

- Eu também amo fumar, mas não fumo. Vai ser perda de tempo você tentar deixar de gostar de algo que lhe deu tanto prazer, que lhe fez companhia, não lhe julgou nem questionou, que lhe tocou nas subjetividades mais profundas, liberou sensações. Siga amando o cigarro, mas sem fumar. Repita aquele ditado: "não chore porque acabou, sorria porque aconteceu".

Daí que passei a usar essa compreensão para quase todas as minhas idiossincrasias, sobretudo as mais cheias de paradigmas. E mais, uso essa analogia quando tento ajudar amigos em situações conflitantes e difíceis.

Dia desses emprestei meu ombro a um coração deixado para trás. O fim unilateral é plurientristecedor, porque mixa saudade, com a dor da rejeição, o automartírio na busca pelos erros que levaram ao desfecho, um desalento sem fim...

Esse amigo-irmão estava há quase um ano com a vida afetiva em suspenso após ter sido trocado pela ex-mulher. E o pior: ao invés de ter ódio a ela, seguia absolutamente apaixonado.

Usei a lógica do tal médico e disse:

- Não tente deixar de amá-la, esse esforço vai manter ainda mais vivo, em você, o desejo, a saudade. Siga com esses sentimentos à distância, como algo que você viveu, mas não tem condições de repetir, como uma viagem, uma festa inesquecível, um Carnaval que ficou para a história, o primeiro beijo... foi lindo, valeu, adeus! E entra para o acervo do baú das eternidades.

...E no caso das paixões, ainda tem um agravante. "Que NÃO seja imortal, posto que é CHAMA. Mas que seja infinito enquanto dure", anotem a lição, essa sim, eterna, deixada por Vinicius de Moraes.

Fico pensando que essa saída do "amo, mas não faço uso", poderia muito bem ser aplicada para os que - AINDA (?) - são adictos dos políticos. A turma que insiste em acreditar nos salvadores únicos da Pátria, nos enviados por "Alá". Seria uma opção suave para dizer que está, conscientemente, se retirando do "jogo".

- Eu adoro, acredito e faço tudo para que "Fulano" seja eleito, mas diante das últimas notícias, prefiro torcer à distância e aguardar cenários.

Olha que posição madura, bem diferente das imagens de idolatria a humanos que temos visto...

Sem falar que, com o tempo, o horizonte se abre naturalmente a outras e novas compreensões. É claro que, a cada período eleitoral, o peito vai se permitir vivenciar aquela nostalgia gostosa e iludida da eperança cega, mas na conta do pontual. Seria uma queda. Atração fatal, instinto selvagem, "cama revival", lavou está novo, vida que segue...

Ai, ai...

...não quero deixar vocês confusos em plena segunda-feira e todo o seu "convite" - imperativo - à ultraprodutividade. Mas se dê por feliz se você tem seus pequenos veneninhos, guardados na cartola, para os momentos de colapso, de choque, de exaustão, de "boom" interior, permitindo-se doses de êxtase, de fantasia, de gozo, de transferência. É melhor do que passar pela Terra isento dos segundos mais eternos de toda um vida.

Boa semana!

SPFW

Cearense Marina Bitu apresenta coleção na São Paulo Fashion Week Crédito: @agfotosite/ Divulgação SPFW Cearense Marina Bitu apresenta coleção na São Paulo Fashion Week Crédito: @agfotosite/ Divulgação SPFW Cearense Marina Bitu apresenta coleção na São Paulo Fashion Week Crédito: @agfotosite/ Divulgação SPFW Cearense Marina Bitu apresenta coleção na São Paulo Fashion Week Crédito: @agfotosite/ Divulgação SPFW Cearense Marina Bitu apresenta coleção na São Paulo Fashion Week Crédito: @agfotosite/ Divulgação SPFW Cearense Marina Bitu apresenta coleção na São Paulo Fashion Week Crédito: @agfotosite/ Divulgação SPFW

A natureza, os povos originários, a tradição artesanal e as pedras do Cariri foram a inspiração para a estilista Marina Bitu e sua sócia Cecília Baima para a coleção apresentada noite da quinta-feira, no São Paulo Fashion Week. Cearenses demonstraram, com desfile sólido e exploração de diferentes texturas e tecidos, num lance maxi-micro retirado da realidade cultural do Estado, o amadurecimento e um grife que sempre prezou pela autoralidade e ousadia, mas que ganha, a cada temporada fashion, mais envergadura e solidez, quebrando, com talento e ousadia, qualquer marasmo da cena fashion. Brilharam! (Mais fotos do desfile em @pauseopovo).

Medicina: lançamento

O reconhecido médico Djacir Figueirêdo, precursor de técnicas da neurocirurgia no Ceará e no Nordeste, resgatou as décadas de dedicação vocacionada à Medicina em biografia. Lançamento do livro, último dia 4, reuniu família e colegas de métier, que foram reverenciar o profissional e receber a dedicatória na obra, intitulada "Djacir Figueirêdo: Um Pioneiro da Neurocirurgia no Ceará e no Nordeste". Momento também marcou as comemorações pelos 93 anos do médico escritor. Registros...

Djacir Filho, Lindalva Figueirêdo, Djacir Figueirêdo e Gabriela Figueirêdo Crédito: arquivo pessoal Daniel Filho, Nathalia Holanda, Nicole Holanda, Djacir Figueirêdo, Lindava Figueirêdo, Chrystiane e Daniel Figueirêdo Crédito: arquivo pessoal Djacir e Lindalva Figueirêdo Crédito: arquivo pessoal Daniel Filho, Djacir e Daniel Figueirêdo Crédito: arquivo pessoal Dirceu Prata, Djacir Figueirêdo e Daniel Figueirêdo Crédito: arquivo pessoal Daniel Filho, Djacir Filho, Djacir Figueirêdo e Daniel Figueirêdo Crédito: arquivo pessoal

Últimas

BS Design comemora 5 anos com exposição fotográfica "Um Salto para o Futuro", que mostra as etapas de concepção e construção do evidente empreendimento que negocia, para breve, o maior hub para carregamento de veículos elétricos do NE. Mostra fica em cartaz até 4 de maio no hall de entrada das torres Norte e Sul.

Rei das cervejarias no CE, empresário Lissandro Turatti recebe convidados, nessa terça-feira, para reinauguração de sua Turatti na Varjota, projeto oriundo da prancheta do craque Carlos Otávio.

Pelo 4º ano consecutivo, a Wee Travel encabeça a lista das melhores agências de viagens de lazer do Brasil, na categoria regional do Prêmio Panrotas. Representando o Ceará, a Wee Travel destaca-se como a única agência do estado a alcançar essa distinção.