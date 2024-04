Posses, homenagem no DF e Zoom... Vem!

Foto: Marcelo Soubhia/ Agência Fotosite/ SPFW Astrid Fontenele desfilou para Catarina Mina

Posse I

Foto: DIVULGAÇÃO Edgar Gadelha tomará posse como novo presidente do Centro Industrial do CE

Diretor financeiro da Fiec e presidente do Sindicato das Indústrias Refinadoras de Cera de Carnaúba, empresário Edgar Gadelha toma posse, na sexta-feira, às 8h30min, na sede da Federação, como novo presidente do Centro Industrial do Ceará, fruto e escolha por unanimidade e a partir e chapa única.

Edgar será acompanhado do 1º vice-presidente, Germano Maia, e dos vice-presidentes Felipe Soares Gurgel, Antonio Marcos Ribeiro do Prado, André Montenegro de Holanda e Luís Carlos Gadelha de Queiróz.

O novo comandante do CIC, que dirige também o Conselho Deliberativo da Associação Caatinga e é membro titular do Conselho Regional do Senai-Ceará, galga, com a função, passo importante caso deseje, como especula-se no "cafezinho" da cúpula "fiequiana", colocar seu nome para a sucessão de Ricardo Cavalcante, cujo aplaudido mandato, à frente da Fiec, segue até 2027.

Posse II

Foto: DIVULGAÇÃO Lucas de Melo Oliveira toma posse como novo coordenador-geral da AJE

Agendada para 24 de abril a cerimônia de posse de Lucas de Melo Oliveira, empreendedor no ramo energia solar, como novo coordenador-geral da Associações dos Jovens Empresários do Ceará (AJE).

Solenidade acontece às 18h30min, na sede da Fiec, reunindo toda a nova direção da entidade, que tem como coordenador administrativo financeiro David Leitão Capelo; Tiago Garcia Guimarães Lima (estudos e pesquisas); Bárbara Letícia de Albuquerque Coelho (integração), Germano Botelho Belchior Filho (eventos), dentre outros nomes.

DF: Homenagem

Presidente do Grupo de Comunicação O POVO, jornalista Luciana Dummar recebeu último dia 10, em Brasília, a Ordem do Mérito Judiciário Militar. A comenda entregue foi no grau Distinção, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à Justiça Militar da União.

Solenidade foi comandada pelo ministro-presidente e chanceler da Ordem do Mérito Judiciário Militar, tenente-brigadeiro do ar Francisco Joseli Parente Camelo, que é cearense.

A Ordem do Mérito Judiciário Militar, que foi criada pelo Tribunal em 1957, homenageia pessoas e instituições que prestaram apoio relevante aos trabalhos da Justiça Militar da União. A Ordem tem quatro graus: Grã-Cruz, Alta Distinção, Distinção e Bons Serviços. Registros...

abrir (Foto: João Paulo Biage)Ministro Lourival Carvalho Silva, general do Exército e ministro do STM, e Luciana Dummar (Foto: João Paulo Biage)Tenente-brigadeiro Francisco Joseli Parente Camelo, ministro e presidente do Superior Tribunal Militar (STM), e Luciana Dummar (Foto: João Paulo Biage)Zaida Camelo, Assis Parente, Luciana Dummar, ministro Joseli Parente Camelo, Jocélio Leal, Clarissa Dummar, Márcio Camelo e a filha Alice Camelo

SPFW

Foto: Marcelo Soubhia/ Agência Fotosite/ SPFW Astrid Fontenele desfilou para Catarina Mina

...E na passarela da estreante Catarina Mina, na São Paulo Fashion Week, zoom na passagem da apresentadora Astrid Fontenele, uma das personas a desfilar com as roupas e acessórios da marca da criadora cearense Celina Hissa.

Nos bastidores, Astrid gravou bate-papo com a empresária do mundo fashion (com pegada no impacto social e ambiental de toda a cadeia envolvida), destacando que consome os produtos desde os primeiros anos de trabalho.

Dada a repercussão, a "catwalk" nº1 foi apenas a abertura de um portal com inúmeras possibilidades a um trabalho genuíno e carregado de ancestralidade e cultura. Viva!!!!

Medalha Iracema

Foto: arquivo pessoal Consuelo Dias Branco é uma das homenageadas com a Medalha Iracema 2024

Na quinta-feira, dia 18, Prefeitura Municipal de Fortaleza realiza a entrega da 7ª edição do Troféu Iracema, comenda que demarca, a cada ano, o aniversário da Capital, homenageando personalidades e instituições que contribuem em sua área de atuação para o desenvolvimento da Cidade, expressões da riqueza social, cultural e histórica de Fortaleza. Receberão o distintivo o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Teodoro Silva Santos, a empresária Maria Consuelo Leão Dias Branco (foto), o arquiteto, compositor e poeta Fausto Nilo Costa Júnior e a bailarina e diretora geral do Instituto Katiana Pena, Katiana Pena Morais. Cerimônia, para convidados, acontece no Teatro São José.

Em família

Foto: arquivo familiar Netinho Bayde, Antonio Bayde, Liz Bayde, Nicole Pinheiro Bayde com os gêmeos Francisco e José, Joaquim Pinheiro Cavalcanti

Empresário Netinho Bayde celebrou, na última semana, o aniversário da esposa, a influenciadora digital Nicole Pinheiro Bayde, junto com a família e amigos mais próximos. "Seja nos momentos de alegria ou nos desafios que enfrentamos, Nicole sempre esteve ao meu lado, fortalecendo-me com seu amor, sua sabedoria e seu apoio incondicional", declarou. Recentemente, o casal apresentou aos seguidores os filhos gêmeos Francisco e José, após período de internação hospitalar, que na foto posam com os pais e os irmãos Antonio e Liz Bayde e Joaquim Pinheiro Cavalcanti.

Centro Universitário Christus (Unichristus) e o curso de graduação em Odontologia foram homenageados em sessão solene na última quarta-feira, 10, na Câmara Municipal de Fortaleza, em comemoração aos 30 anos da fundação da instituição e dez anos da graduação, a partir do requerimento do vereador e professor Danilo Lopes.

Setfor participa, de ontem até quarta-feira, da feira WTM Latin America, em São Paulo. O evento é um dos maiores e mais importantes voltados para o turismo na região e reúne profissionais da indústria de viagens e turismo do Brasil e da América Latina.

Coral e a Orquestra Jacques Klein iniciam 2024 com uma apresentação na próxima sexta-feira, 19, às 20 horas, na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias (Rua Soares Dutra, 49 - De Lourdes). O evento terá entrada gratuita para o público em geral com retirada do ingresso via Sympla.

