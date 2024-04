E como vai ser o ringue "polite" da direita?

Foto: carlos fernandes/ Rola na Orla/ Divulgação Rodrigo Carvalho: vida fitness e negócios também

Reflexos

...E enquanto a turma da estrela no Ceará - nuances vermelha, laranja e amarela - se engalfinha na busca pela definição do candidato à Prefeitura de Fortaleza, o trio da direitona demonstra ter se acomodado, mesmo, no caminho ao pleito de outubro.

Bom, pelo menos no palco público, André Fernandes, Eduardo Girão e Capitão Wagner estão fazendo a linha civilizados, embora, nos bastidores, esteja pegando fogo a disputa entre os três por apoiadores no mesmo espectro político.

Estando mantido, até o primeiro turno, essa (anti) estratégia pelas vias da pulverização, fico imaginando como vai se dar o teatro das acusações entre os "migles", já que visão propositiva e discussões de maior relevância acerca da Cidade não têm sido a marca das performances individuais até então.

Sabe qual aspecto pode até ser bom?

Dividindo os eleitores determinados a apoiar um candidato de oposição a José Sarto e ao PT, pode vir a sobrar espaço (e interesse) para algum debate da Cidade para além dos gritos de guerra e das pautas ideológicas e de costumes que dominam as manifestações desse campo político, oxalá forçando todos os candidatos a um período minimamente mais racional e reflexivo do futuro de Fortaleza.

Ademais, não tem como os três fazerem campanha falando apenas em taxa do lixo e para a mesma de eleitores. Nem o famosíssimo artista Vik Muniz conseguiu manter a carreira criando sempre em cima de resíduos humanos e restos de demolição. Precisou ampliar seus insumos visuais para açúcar, chocolate e outros produtos. Problemas urbanos a sanar nunca faltarão.

...E enquanto o globo assiste a iminência de uma terceira Guerra Mundial, já afundado no pré-colapso ambiental e social, aqui no BR a gente vai encarando as lutas de uma realidade cada vez mais "criativa" em sua bizarrice, desumanidade e pequenez.

Esse caso do idoso levado morto a uma agência bancária em Bangu, bairro do cada vez menos maravilhoso Rio de Janeiro, é apenas uma ilustração - cruel - de um país que envelhece alimentando uma cultura etarista e utilitária, negligenciando, como a suposta sobrinha do episódio, o padecimento destituído de direitos e necessidades básicas.

"Como será o amanhã?" Quem responde é a cantora Simone, perguntando à cigana da música, em show nesse sábado no Iguatemi Hall. Eu só observo. Se eu fosse vocês faria o mesmo...

Flores... para a cartomante. Brancas, que é para não dar confusão!

Missão Internacional

Foto: arquivo pessoal Sarah Diniz e Kristalina Ivanova Georgieva

Em Washington DC, onde representa o Brasil na reunião dos Brics e participa da coordenação do G20 sob a presidência brasileira,a analista internacional do Banco Central, Sara Diniz, em registro com a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Ivanova Georgieva, recém-reconduzida por mais um ano ao desejado posto.

Dentre os assuntos, protagonismo feminino em funções de comando e experiências concernentes a London School of Economics, uma das mais renomadas instituições de ensino de economia e política internacional. Lá, a diretora-geral atuou como docente e é onde onde Sara estuda atualmente.

Diante da dinamicidade e amplo conhecimento em economia mundial e relações entre países demonstrado pela executiva cearense, a (poderosa) búlgara prenunciou: "um dia você estará à frente do FMI".

Momento mimo: Sarinha presenteou-a com uma bolsa da Catarina Mina, marca cearense que denotou qualidade e caráter de arte e luxo ao trabalho das rendeiras.

E detalhe, não foi só Kristalina a receber o handmade da designer Celina Hissa. Figurões dos ministérios da Fazenda e das Relações Exteriores também apostaram nas peças para regalar primeiras-damas e líderanças femininas presentes à cúpula.

Zoom

Foto: carlos fernandes/ Rola na Orla/ Divulgação Rodrigo Carvalho: vida fitness e negócios também

...E na onda running que vem dominando o planetae lotando de corredores, todos os dias, nossa avenida Beira Mar, zoom no treino do empresário Rodrigo Carvalho, clicado por Carlos Fernandes (@rolanaorla).

Sócio fundador do grupo Positive Brands, do qual faz parte a linha de leites vegetais "A Tal da Castanha" (líder do segmento no Brasil com 34% de market share), Rodrigo apostou nos últimos anos também em produtos voltados ao mundo da alta performance em esportes e bem-estar, com as marcas Jungle e Ultracoffee.

Mais recentemente, ampliou o portfolio desse nicho com os lançamentos da Creatina, Nitro 400, Defense e The One, todos voltados à suplementacao natural. Saúde e sucesso!

Pause: é hoje!

Foto: divulgação Silvero Pereira e Kalil Nepomuceno: parceria em figurinos

Com show domingo que vem, 21, no Cineteatro São Luiz, no qual interpreta as canções que o consagraram como vencedor da última edição do The Masked Singer, Silvero Pereira é o convidado de hoje no programa Pause, atração apresentada por mim, todas às sextas-feiras, às 16h, no canal do O POVO no Youtube.

Em pauta: as visões e os planos sobre a carreira do multiartista, que deixou Mombaça aos 13 anos de idade em busca de uma vida melhor na cidade grande.

Aclamado por trabalhos no cinema, na TV e no teatro, Silvero é um dos expoentes da teledramaturgia nacional, sempre agregando, nos papéis que abraça, questões pertinentes à sociedade brasileira.

Na foto, o ator posa com o aplaudido estilista Kallil Nepomuceno, que assina os figurinos dos shows "Bode Rei" e também "Silvero canta Belchior".

Aguardo vocês na web!

Reconhecimento

Foto: André Gorki/ Divulgação Desembargador Eduardo Scorsafava e Tales de Sá Cavalcante

O Centro Universitário Farias Brito (FB UNI) foi homenageado pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) com o Prêmio de Responsabilidade Social. O reconhecimento se deve à contribuição e apoio do FB UNI ao Programa 'Um Novo Tempo', que engloba diversas iniciativas voltadas para a reinserção social. O Reitor do FB UNI, Tales de Sá Cavalcante, representou a instituição no evento. Na foto, recebe a distinção do desembargador Eduardo Scorsafava (TJ-CE).

Últimas

Referência do mercado de entretenimento na Cidade, empresária Clara Franck inaugura na tarde desse sábado, 20, sua nova aposta: "Vila Tabajara", sambinha ("sem frescura") na linda Rua dos Tabajaras, Praia de Iracema.

Cabana del Primo realiza dia 24 seu tradicional Tasting del Primo, maratona de degustações enogastronômica com rótulos de vinhos do mundo.

Diretor Regional do SENAI Ceará, Paulo André Holanda foi a Brasília para sessão solene em homenagem aos 80 anos de atuação da entidade no Estado. Requerimento da deputada federal Fernanda Pessoa.

Conselheiro Valdomiro Távora foi eleito presidente da Comissão de Jurisprudência do TCE Ceará para o biênio 2024-2025.