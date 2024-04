Medalha Iracema: noite de reconhecimentos

Foto: arquivo pessoal Marcus Novaes: Semana do Design de Milão na agenda

Em noite de prestígio, com muitos nomes de expressão em vários segmentos, Prefeitura de Fortaleza realizou a solenidade de entrega da Medalha Iracema 2024, maior comenda do Poder Executivo Municipal.

No Teatro São José e conduzida pelo chefe do Executivo, prefeito José Sarto, cerimônia integra, a cada ano, as celebrações pelo aniversário da Capital, em 13 de abril.

Os agraciados dessa edição foram o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Teodoro Silva Santos; a empresária Maria Consuelo Leão Dias Branco; o arquiteto, compositor e poeta Fausto Nilo, e a bailarina e diretora geral do Instituto Katiana Pena, Katiana Pena Morais.

Seguem registros... Mais fotos na coluna especial do domingo.

Ciao!

Um dos arquitetos mais requisitados do Ceará, com projetos executados também em outros estados, além de inúmeros prêmios na trajetória, Marcus Novaes participou, em Milão, do Salone del Mobile e dos eventos paralelos que aocntecem junto à aguardada megafeira de design, considerada um termômetro anual das tendências que vão pautar o universo da arquitetura, do design, da ambientação e da estética como um todo. Traz na bagagem as referências para aplicar nos muitos projetos da sua prancheta para este ano. Sucesso!

Posse e homenagem

Foto: AJE/ DIVULGAÇÃO Lucas Melo Igor Queiroz Barroso e David Macedo

Ana Maria Studart, vice-Presidente da Fundação Beto Studart de Incentivo ao Talento, e Igor Queiroz Barroso, presidente do Conselho do Grupo Edson Queiroz, serão os homenageados de honra na posse da Coordenação 2024 da Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza (AJE Fortaleza).

Cerimônia acontece na quarta-feira, dia 24, na sede da Fiec. Ana Maria vai receber a Comenda Jovem Mentalidade Empreendedora Social, em reconhecimento ao seu trabalho ao longo dos últimos 20 anos à frente da Fundação. Igor Queiroz receberá a Comenda Jovem Mentalidade Empreendedora, mediante sua liderança em um dos grupos empresariais mais relevantes do Nordeste.

No registro, Igor entre Lucas Melo, que assume o comando da AJE Fortaleza, e David Macêdo, que finaliza na cerimônia sua gestão.

Saúde e bem-estar

Foto: divulgação Carolina Cavalcante inaugura clínica

Inaugurada, na Gilberto Studart, 55 (Torre Norte, sala 505), o Espaço Respire Saúde e Bem-estar, clínica multidisciplinar com foco em pacientes que respiram pela boca e todas suas necessidade, já que essa condição traz prejuízos ao crescimento e ao desenvolvimento dos indivíduos. À frente, a odontóloga Carolina Cavalcante.

Lançamento

Consultor de empresas Ernesto Antunes lançou, no Auditório do Sebrae, o livro "Empreendedorismo: causos e cases de sucesso". Parceiros de trabalho e amigos foram receber exemplar autografado pelo autor. Registros...

