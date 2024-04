No abecedário político o grifo é no "F"

Foto: Betina Filmes/ Divulgação Wagner Moura na première de "Guerra Civil" no JK Iguatemi

...E o fim de semana deu a largada, em panorama, do que serão as eleições para a Prefeitura Municipal de Fortaleza. Sarto e Evandro Leitão começaram de véspera, no sábado, trocando farpas nas redes sociais.

Petistas acordaram cedo no domingo, não para o "brunch" aldeotino ou a "panelada" do mercado, mas para a eleição que formalizou o presidente da Assembleia Legislativa como candidato da estrela no pleito.

Tem algo que acho interessantíssimo observar na política e que, na verdade, é um traço da humanidade: a crença - pelo menos no discurso e no teatro social - nos mitos, na ilusão, na fantasia.

Inúmeros autores, da Filosofia, da Psicologia, da Antropologia, já demonstraram o quanto nós, pessoas, temos muito mais facilidade na adesão a narrativas cheias de alegorias e quimeras bem desenhadas historicamente do que perante fatos e dados, esses com baixíssima adesão.

É o espectro do campo afetivo, imaginário, capaz de mover moinhos, paixões. O conforto da ilusão, como uma noite de Carnaval.

Estava pensando nisso ao ler acerca do encontro petista, com esse "charminho" todo de Luizianne Lins e seus delegados, que mesmo diante de um cenário irredutível, anularam seus votos numa demonstração de apoio à loira e para demarcar posição interna, bem sanguíneos, adoro...

Daí vem Evandro adiantando que vai usar o jargão "Faz o L" na campanha, termo que vale para o sobrenome Leitão, para o duplo "L" da ex-prefeita, para Lula, e para tudo o mais que a letrinha permitir...abram o dicionário.

...E com esse mesmo "L" pulo para um "Lance" que rolou no sábado à noite, quando o executivo Geraldo Luciano - todo modernex com seus novos óculos - abriu o apê recebendo nomes de expressão da Cidade para ouvir o pré-candidato à Prefeitura e senador Eduardo Girão (Novo).

Foto: arquivo pessoal Geraldo Luciano recebeu nomes de expressão para ouvir Eduardo Girão. Weiber Xavier dentre as presenças

Dentre as presenças, o requisitado médico intensivista Weiber Xavier; a analista internacional do Banco Central e herdeira do Grupo de hotéis Mareiro, Sara Diniz; o sócio da M7 Investimentos Daniel Demétrio; o psicólogo e líder espírita Tom Trajano; Silvana Bezerra, viúva do ex-governador Adauto Bezerra; a namorada do anfitrião, Tatiana Machado, empresária do ramo de joias e filha do ex-senador e ex-presidente da Transpetro (gestão Lula 1), Sérgio Machado.

Todos saindo muito animados com a proposta de "renovação total" da cena político-administrativa atual, mote central das falas de Girão, sempre seguido de "Paz e Bem".

Foto: reprodução instagram Thiago Mattos, Tom Trajano e Daniel Demétrio: Encontro com Girão

Pois é...

E no domingo, pela ótica bolsonarista, o bilionário Ellon Musk deu um tempo na plataforma X e no Cinnamon Toast Crunch, um biscoito crocante de açúcar e canela que ele já divulgou ser seu lanchinho preferido, para acompanhar o movimento na avenida Atlântica, onde apoiadores do ex-PR faziam um ato com pautas entrecruzadas.

Dos destaques no "desfile", no quesito "enredo", teve o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO), com o traje oficial (camisa da seleção brasileira) fazendo discurso "in english" para que Musk pudesse entender, e o colega Nikolas Ferreira (PL-MG) clamando por "homens com testosterona" para salvar o Brasil, expediente fácil, já que vivemos uma febre preocupante de reposição hormonal para fins estéticos motivada pela onda fitness. Ou seja, a bomba está correndo solta!

Foto: reprodução instagram Gerardo Bezerra e Roberto Cláudio: Maratona de Londres

De todos os domingos - badalados - e suas politicagens (ou não) vi vantagem, mesmo, foi na opção do ex-prefeito Roberto Cláudio, que deu uma pausa na rotina para correr a tradicionalíssima Maratona de Londres com o irmão Gerardo Bezerra, dedicando algumas horinhas, contadas no Big Ben, para esse transe de endorfina chamado corrida de rua, prática cada vez mais em alta na Capital.

Vou indo... em dúvida se fico com o "R" de realidade ou o "I" de ilusão, que pode ser de "Inglês" também, já que no cenário eleitoral fortalezense, pelo visto, vai dominar o "F", não de Fortaleza, mas de Fantasia...

...e também de "Flores", dentre outros "Fs"...

Evidência

Foto: Betina Filmes/ Divulgação Wagner Moura na première de "Guerra Civil" no JK Iguatemi

Em cartaz nos cinemas o filme "Guerra Civil", protagonizado pelo ator brasileiro Wagner Moura e a atriz americana Cailee Spaeny. A trama se passa num futuro distópico, no qual uma guerra civil enorme se instaurou nos Estados Unidos. Neste cenário, uma equipe pioneira de jornalistas de guerra, onde estão Lee (Kirsten Dunst) e seu colega de trabalho Joel (Wagner Moura), viajam pelo país para registrar a dimensão e a situação de um cenário violento que tomou as ruas em uma rápida escalada, envolvendo toda a nação. O trabalho de registro, no entanto, se transforma em uma guerra de sobrevivência. Sucesso!

CIC: novo comando

Empossada, último dia 19, a nova Diretoria do Centro Industrial do Ceará (CIC) para o biênio 2024-2026, agora sob a presidência de Edgar Gadelha. Industrial é o 36º presidente da instituição e assume posto no ano em que a entidade completa 105 anos de fundação. Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), Ricardo Cavalcante conduziu cerimônia de transição. Registros...

abrir (Foto: JoaoFilho Tavares)Fernando Cirino, Edgar Gadelha e Carlos Rubens (Foto: JoaoFilho Tavares)Solenidade (Foto: JoaoFilho Tavares)Helio Perdigao e Roberto Ramos (Foto: JoaoFilho Tavares)Jaqueline Maia e Edgar Gadelha (Foto: JoaoFilho Tavares)Jurandir Picanço, Roseane Medeiros e Candido Couto (Foto: JoaoFilho Tavares)Paulo Gurgel, Isaak Blay e Edgar Junior (Foto: JoaoFilho Tavares)Patriolino Dias e Ricardo Cavalcante (Foto: JoaoFilho Tavares)André Siqueira, Edgar Gadelha, Antunes Mota e Paulo Andre Holanda (Foto: JoaoFilho Tavares)Ricardo Cavalcante, Edgar Gadelha e Beto Studart (Foto: JoaoFilho Tavares)Carlos Prado, Beto Studart, Claudio Targino, Paulo Andre Holanda e Sergio Lopes (Foto: JoaoFilho Tavares)Fernando Cirino, Claudio Targino e Eulalio Costa (Foto: JoaoFilho Tavares)Edgar Gadelha e Luis Carlos Queiroz (Foto: JoaoFilho Tavares)Germano Maia, Carlos Rubens e Benildo Aguiar (Foto: JoaoFilho Tavares)Germano Maia e Ivan Bezerra (Foto: JoaoFilho Tavares)Edgar Gadelha, novo presidente do CIC Ceará