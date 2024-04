Está escrito na porta: "Eletrical Erotique"

Foto: Giovanni Bianco/ VIVARA/ DIVULGAÇÃO Gisele Bündchen fala sobre a força da maternidade em nova campanha d​a Vivara

Na outra sexta-feira, dia 3 de maio, O POVO realiza o I Café da Manhã ESG, evento que vai reunir empresas e cases do mercado em torno dessa sigla que tem desafiado gestores no mundo inteiro.

A proposta do evento é promover uma troca de experiências e apresentar estratégias de sucesso, de maneira a estimular e fomentar as boas práticas no campo Ambiental, Social e Governança.

Na ocasião vai ser lançada a segunda edição do especial Cartilha ESG que conta os cases das empresas Marquise, Solar, COBAP e Iguatemi Bosque. Na primeira edição da Cartilha foram contemplados os cases da Diageo, Cagece e Iguatemi Bosque.

Todos os detalhes estão sendo pensados de forma que a vivência reflita os ventos contemporâneos, estes propositores de ajustes nas corporações às questões de um planeta demandante por saídas coletivas em vários âmbitos.

Dentre as falas, empreendedora de impacto social Bia Fiuza compartilha suas experiências e as compreensões que fazem um cruzamento sugestivo, atual e lucrativo, vale ressaltar, entre negócios e suas repercussões no âmbito ESG.

À frente: a coordenadora do projeto, a jornalista, Paula Lima, com mediação da jornalista Beatriz Cavalcante, editora-chefe do Núcleo de Economia do O POVO, e a colunista de ESG, Carol Kossling. O colunista também confirma presença ao valoroso evento.

Mas falando nisso...

...Esse lance todo da energia está cada vez mais em alta, seja pela falta, com a supracitada Enel (arrolada até em CPI), ou pelo excesso, com a promessa de que o Ceará é o futuro das fontes renováveis de energia e do hidrogênio verde (alavanca ainda meio esquecida, notaram?).

Enquanto os bacanas arquitetam os planos, tem gente ficando, literalmente, à luz de velas, já outros, dando (erotic) choques... com energia para abastecer até a "noir" Enel.

Chama-se "Reunião de Energias Renováveis" o grupo de WhatsApp criado entre um amigo e a "love". Relação não-monogâmica unilateral - termo atual para uma confortável traição -, eles tratam seu desejo (incontrolável) sempre com analogias ao universo das energias.

Atuando, ambos, nesse segmento, brincam com os verbetes técnicos de forma que os pensamentos - cheios de malícia e luxúria - sejam representados por expressões como "coletor solar", "Disponibilidade da usina", "eletrólise", "Fluido geotérmico", "Painel Fotovoltaico", "Pegada de CO2", "Poço de reinjeção"... e por aí vai, num jogo (excitante) de esconde-esconde entre realidade e fantasia, culminando em momentos - às vezes rapidinhos - sempre de altíssima voltagem.

Sabe aqueles códigos entre casais que só os pombinhos entendem e que se morre de vergonha após o fim? Apelidos, diminutivos, charminhos (maravilhosamente cafonas e infantis) usados nas horas mais íntimas? No caso deles, mais parece o diálogo entre engenheiros de energias renováveis, ao leito, porém.

Ai, ai, ai...Eu até ia alertá-lo para os riscos de um "apagão" conjugal, um "Enel Imput" na vidinha tão organizada. Mas quer saber? Em tempos de crise energética global, não serei eu o responsável por bloquear as "Subestações de transmissão" de "seu ninguém"... Quem se mete acabar levando choque ou ficando no escuro...

Por fim, o título desse texto bem que daria um ótimo nome para um desses inferninhos da noite, dos tempos das "boates" da Beira Mar com Osvaldo Cruz...

Flores... e choques.

INAUGURAÇÃO E LANÇAMENTO

Foto: Mateus Lotif/FEC Marcelo Paz inaugura a Laion World e lança o livro "Da C à Libertadores"

"Da C à Libertadores" é o nome o livro que o CEO da SAF do Fortaleza Sport Club, Marcelo Paz, lança esta noite, na Laion World, megaloja do time na Senador Virgílio Távora, 617.

"O livro começa em 2015, quando estávamos na Série C, em um período bem difícil do clube, mas com muito trabalho e uma construção de time feita a muitas mãos, levou o Fortaleza numa subida vertiginosa até à máxima competição do continente, à Libertadores da América, em 2022", explica do admirado gestor futebolístico.

Sessão de autógrafos marca inauguração oficial da Laion World e lançamento da Tradição 2024, camisa nova do Tricolor.

Dia das Mães

...E quase como uma tradição anual, a modelo Gisele Bündchen retorna aos holofotes via campanha do Dia das Mães da joalheria Vivara, que aposta na mãe de Benjamin, de 14 anos, e Vivian, de 11 anos, como rosto para a aguardada data do comércio. "Ser mãe ensina a poesia do cotidiano, onde o coração fala mais alto", declara a beldade em vídeo, no qual surge com joias clássicas, como as sempre maternas pérolas. Brilha!

Brunch & Joias

Maison Tânia Joias recebe amigos da Casa nesse sábado, 27, na loja da Fonseca Lobo, para brunch em clima de Dia das Mães. Tânia Leitão e os filhos Daniela, Alexandre e Ailton anfitrionam o momento, onde sua tradicional clientela poderá conferir os lançamentos de joias e relógios de grifes internacionais com foco na data.

Em família

Os 94 anos de Cybele Valente Pontes motivaram afetuoso encontro da família em torno da matriarca. Foi no endereço de João e Nisoca Pontes Gurgel, filha da aniversariante. Filhos, netos, bisnetos e demais familiares compareceram ao belo momento, com singela decoração de Carine Moreira, buffet da Monteiro Gastronomia e organização de Ivana Castro. Registros com o desejo de saúde!

Cybele Pontes com André Pontes e Lina Crédito: arquivo familiar Luizinho Pontes, Karísia Pontes, Beatriz Pontes, Nisoca Pontes Gurgel e Caio Pontes Crédito: arquivo familiar Aniversariante com João e Nisoca Pontes Gurgel Crédito: arquivo familiar Cybele Valente Pontes e o filho José Carlos Pontes Crédito: arquivo familiar Aniversariante entre Fernando Cirino Gurgel e Theresa Crédito: arquivo familiar Entre Carol e João Filho Gurgel com Thomaz e João Henrique Crédito: arquivo familiar Aniversariante entre Carlos Juaçaba e Raquel Philomeno Crédito: arquivo familiar