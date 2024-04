Reconhecimentos, cursos, zoom e outras notas...

Foto: Lucas Sant'Ana / Divulgação Bella Campos no desfile da Misci

Medicina

Foto: divulgação Jornalista chinês Cao Zheng pós-entrevista com o médico cearense Fernando Barroso

Requisitado médico, professor da área da Saúde na UFC e presidente da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea (TMO), Fernando Barroso Duarte figurou dentre os grandes especialistas mundiais em TMO. Cearense foi citado no "Guideline Europeu de TMO", lista de referência internacional com apenas três médicos não europeus, sendo um indiano e dois latinoamericanos. Na foto, posa com o jornalista Cao Zheng, da plataforma de conteúdo chinesa Med Live, para a qual Fernando concedeu entrevista.

Direito

Foto: divulgação Sávio Brito e o Head de Investimentos do Bradesco, Adilson Ferrarezi

Retornou de São Paulo, após temporada de 40 dias, o requisitado advogado tributarista Sávio Brito. Esteve dedicado a curso de Gestão Patrimonial e Planejamento Sucessório no Insper.

Ainda pela capital paulista, integrou o Congresso da Fiesp sobre "Repercussões Práticas da Reforma Tributária", evento que teve, entre suas palestrantes, a professora Denise Lucena Cavalcante, juntamente com o principal idealizador do Projeto da Reforma Tributária, professor Eurico de Santi.

Agenda incluiu ainda evento do BTG pactual e o evento anual do Bradesco BBI, com participação do Roberto Campos Neto e do ministro Fernando Haddad. Na foto, posa com o Head de Investimentos do Bradesco, Adilson Ferrarezi.

Reconhecimento

Foto: TRT CE/ DIVULGAÇÃO Homenagens marcaram o encerramento do II Seminário de Direito Material e Processual do Trabalho do Cariri,

Durante o encerramento do II Seminário de Direito Material e Processual do Trabalho do Cariri, último dia 19/4, ministro Teodoro Silva Santos (STJ) recebeu do desembargador Paulo Regis Botelho (TRT-CE) a medalha comemorativa dos 80 Anos da Justiça do Trabalho do Ceará, destinada a personalidades que prestam relevantes serviços ao Direito do Trabalho e da Justiça trabalhista.

Distintitivo também foi conferido ao advogado Renato Rua de Almeida e aos ministros Alexandre Agra Belmonte (TST) e Cláudio Brandão (TST). Ao lado dos homenageados, em sequência da esquerda para a direita na foto, está o presidente do TRT-CE, desembargador Durval Maia.

Mundo do kite

Foto: divulgação Leonora Guedes, CEO do famoso Rally dos Sertões, e o executivo Alejandro Ureta, diretor do Hotel Jaguarindia Village

Leonora Guedes, CEO do famoso Rally dos Sertões, e o executivo Alejandro Ureta, diretor do Hotel Jaguarindia Village, point natural e deserviços alto padrão em Fortim. Em 23 de outubro, estarão à frente da largada do Rally dos Sertões Kite, que sai da Costa Leste do Estado para outras regiões. Sucesso!

Jubileu de Ouro

Foto: CMFOR/ divulgação Danilo Lopes, Assis Cavalcante Jr, Edna Cavalcante, Eduardo Cavalcante e Assis Cavalcante

Câmara Municipal de Fortaleza realizou sessão solene em homenagem aos 50 anos das Óticas Visão. Na ocasião, representantes da rede de óticas foram agraciados com certificados de reconhecimentos pelos anos de trabalho. Cerimônia foi presidida pelo propositor da homenagem, vereador Danilo Lopes (PSD), em nome do presidente da Casa, vereador Gardel Rolim (PDT). CEO das óticas Visão e presidente da CDL de Fortaleza, empresário Assis Cavalcante encabeçou a lista das presenças. Na foto, o edil Danilo Lopes com Assis Cavalcante Jr, Edna Cavalcante, Eduardo Cavalcante e Assis Cavalcante.

Zoom

...E depois que a apresentadora Oprah Winfrey, em recente passagem pelo Brasil para palestra, deu um pulinho no shopping Cidade Jardim (SP), onde adquiriu três bolsas da marca Misci, a grife viu seus números estourarem e o modelo Bambolê, escolhido pela norteamericana, tornar-se a febre fashion da vez.

A marca, do designer Airon Martin, realizou por esses dias um grande desfile no pavilhão da Bienal de São Paulo, reunindo muitas celebridades. Aqui na coluna, quem posa é a atriz Bella Campos, uma das presenças de evidência do badalado evento.

ENTRE AMIGOS

Requisitado cirurgião plástico Paulo Regis Teixeira ganhou o carinho dos amigos e familiares, tarde-noite do último sábado, em brinde por sua nova idade. Quem articulou o momento foi a esposa do aniversariante, odontóloga Raquel Teixeira. Amigos de longas datas compuseram a lista de presenças. Cenas...

Camila Cavalcante, Eveline Fujita e Micheline Albuquerque Crédito: arquivo familiar Ana Clara Ramalho, Davi Teixeira, Bernardo Moura e Bia Gondim Crédito: arquivo familiar Eduardo, Vicente, Zilda, Paulo e Giovana Teixeira Crédito: arquivo familiar Paulo Teixeira, Randal Pompeu e João Cateb Crédito: arquivo familiar Juliana Melo, Francisca Gondim e Rachel Teixeira Crédito: arquivo familiar Família Teixeira Crédito: arquivo familiar Paulo e Davi Teixeira Crédito: arquivo familiar Rachel Teixeira, Ana Paula Daud Melo, Juliana Melo, Micheline Albuquerque, Carmen Pompeu e Camila Cavalcante Crédito: arquivo familiar Paulo Teixeira e Rachel Crédito: arquivo familiar Anfitriões com Micheline e Germano Albuquerque Crédito: arquivo familiar Randal Pompeu, Lisandro Fujita, Paulo Teixeira, Plinio Melo é Germano Albuquerque Crédito: arquivo familiar