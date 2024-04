AJE: Empresariado jovem sob nova condução

Foto: LECANOVO/ Divulgação Silvia Braz lança coleção em collab com Arezzo com foco no Dia das Mães

Muitos nomes de expressão, sobretudo do empresariado, compareceram à Fiec, noite da última quarta-feira, para a cerimônia de posse do novo coordenador geral e dos diretores de área da Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza (AJE).

No cargo de comando da entidade, sai David Macêdo e assume Lucas Melo para o biênio 2024-2025. A cerimônia também foi marcada por homenagens a Ana Maria Studart (Comenda Jovem Mentalidade Empreendedora Social), vice-Presidente da Fundação Beto Studart de Incentivo ao Talento, e Igor Queiroz Barroso (Comenda Jovem Mentalidade Empreendedora), Presidente do Conselho do Grupo Edson Queiroz, por suas contribuições ao setor produtivo e em inicitivas de assistência e impacto social. Seguem registros...

abrir (Foto: JoaoFilho Tavares)Leticia e Alexandre Leitao (Foto: divulgação )Chef Davi Carvalho (Foto: JoaoFilho Tavares)Lucas Melo, Ana Studart, Igor Queiroz e David Macedo (Foto: JoaoFilho Tavares)Roberto Claudio e Marcelo Pinheiro (Foto: JoaoFilho Tavares)Lucas Melo, Ana Studart, Igor Queiroz e David Macedo (Foto: JoaoFilho Tavares)Roberto Macedor e Edgar Gadelha (Foto: JoaoFilho Tavares)Rhoden Queiroz e Lucas Melo (Foto: JoaoFilho Tavares)Rafael Pamplona e Carlos Fujita (Foto: JoaoFilho Tavares)Thiago Façanha, Pedro Gomes de Matos e Andre Siqueira (Foto: JoaoFilho Tavares)Pedro Alfredo e André Siqueira (Foto: JoaoFilho Tavares)José do Egito e Deusmar Queirós (Foto: JoaoFilho Tavares)Karine Studart, Renata Santos e Patricia Studart (Foto: JoaoFilho Tavares)Letícia e Alexandre Leitão (Foto: JoaoFilho Tavares)Livia de Padua, Aline e Igor Queiroz, Claudia e Renata Felix (Foto: JoaoFilho Tavares)Patriolino Dias e Carlos Fujita (Foto: JoaoFilho Tavares)Elano Fiuza e Ricardo Liebmann (Foto: JoaoFilho Tavares)Germano Albuquerque, Carlos Matos e Tom Prado (Foto: JoaoFilho Tavares)Germano Belchior e Adriana (Foto: JoaoFilho Tavares)Iago Lima e Allan Sankey (Foto: JoaoFilho Tavares)Chico Esteves e Edgar Gadelha (Foto: JoaoFilho Tavares)Daniela e David Leitão (Foto: JoaoFilho Tavares)David Macedo e Lucas Melo (Foto: JoaoFilho Tavares)Beto e Ana Studart e Aline e Igor Queiroz Barroso

Ela vem aí!

Foto: Lufré/ Divulgação Silvia Braz apresenta collab com Arezzo

Uma das profissionais da Internet mais influentes do Brasil, Silvia Braz vem a Fortaleza no dia 29 para o lançamento de sua coleção com a Arezzo. O agito fsshion acontece a partir das 16h na loja da marca da avenida Dom Luís, 1037.

Quem também participa do momento, anfitrionado por Tane Albuquerque e família, é o CEO da Arezzo&Co., poderoso businessman Alexandre Birman.

Foto: Lufré/ Divulgação Silvia Braz lança coleção em collab com Arezzo com foco no Dia das Mães

Sobre a coleção, são três variações de bolsas e dez modelos de calçados, em diferentes shapes, incluindo saltos altos, médios e rasteiras, traduzindo feminilidade e sofisticação com elegância e estilo, marcas da persona pública de Silvia. Sucesso!

Eleições 2024

Nesta sexta, 26, os jornalistas Jocélio Leal e Carlos Mazza entrevistam, na Rádio O POVO CBN, o ex-deputado Capitão Wagner (União Brasil), pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza. A sabatina será realizada dentro do programa "O POVO no Rádio", que vai ao ar das 9h às 11h, na FM 95,5 e nas redes sociais da Rádio.

Mundo gourmet I

Foto: Cecilia Cinde/ divulgação Edice Lins, Karime Loureiro, François Hautekeur, Heloisa Marins, Rayssa Campos

Sommelière e colunista do caderno Comes&Bebes, aqui no O POVO, Karime Loureiro recebeu François Hautekeur, enólogo do grupo LVMH no Brasil, para mais uma edição de sua Veuve Clicquot Experience, desta vez um "pétit comitê' para um grupo seleto e apaixonado pela famosa maison, sua história, pioneirismo e qualidade. François guiou um bate-papo leve, cheio de informações e curiosidades. Ele, que já foi enólogo da Veuve Clicquot na França, atualmente é uma das pessoas que mais entende do assunto no Brasil. Presenças...

Foto: Cecilia Cinde/ divulgação Liliany Gomes, Kersya Coelho, Karime Loureiro, Nathalia Fernandes

Mundo gourmet II

Foto: divulgação Chef Davi Carvalho

Chega a Fortaleza o chef brasiliense Davi Carvalho. Com ampla bagagem em hotéis e restaurantes, estará à frente da cozinha do Jardim do Alchymist, restaurante que reabre em 6 de junho num novo formato, inicialmente como bistrô na área externa e, a partir de julho, com o Salão Experience, voltado a vivências inovadoras em gastronomia.

abrir (Foto: divulgação)Com reabertura prevista para junho, Jardim do Alchymist anuncia retorno das atividades.