Fortaleza 298 anos: história e reconhecimentos

Foto: João Filho Tavares Consuelo Dias Branco, Katiana Pena, Sarto Nogueira, Teodoro dos Santos e Silvia Parente (representando Fausto Nilo)

Em noite de prestígio, com muitos nomes de expressão em vários segmentos, Prefeitura de Fortaleza realizou a solenidade de entrega da Medalha Iracema 2024, maior comenda do Poder Executivo Municipal.

No Teatro São José e conduzida pelo chefe do Executivo, prefeito José Sarto Nogueira, cerimônia integra, a cada ano, as celebrações pelo aniversário da Capital, em 13 de abril.

Os agraciados dessa edição foram o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Teodoro Silva Santos; a empresária Maria Consuelo Leão Dias Branco; o arquiteto, compositor e poeta Fausto Nilo, e a bailarina e diretora-geral do Instituto Katiana Pena, Katiana Pena Morais.

Maior comenda do Poder Executivo Municipal, a Medalha condecora personalidades que contribuem em sua área de atuação profissional para o desenvolvimento da Capital. Em 2023, os agraciados com o distintivo foram o senador Tasso Jereissati, a professora Luma Andrade, o presidente da Central Única das Favelas (CUFA) Preto Zezé, o artista Descartes Gadelha e a ex-prefeita de Fortaleza Maria Luiza.

Em seu primeiro ano, 2018, a Medalha homenageou a jornalista Adísia Sá, o professor e arquiteto Liberal de Castro e o cantor e compositor Raimundo Fagner. Na edição de 2019, foram homenageados o médico e professor universitário José Otho Leal Nogueira, o ex-senador Mauro Benevides e o empresário Pio Rodrigues Neto. Em 2020, receberam a comenda o engenheiro civil Eudoro Santana, o empresário Júlio Ventura Neto, o humorista Tom Cavalcante e o cineasta Wolney Oliveira.

Seguem registros da noite...

Estreia

Em cartaz nas telonas "Back to Black", cinebiografia da icônica cantora Amy Winehouse. Da rápida ascensão ao estrelato indo, também subitamente, ao lamentável declínio e à morte por intoxicação alcoólica, a artista tinha uma relação conturbada com a fama e tudo o que ela acarreta. Dirigida por Sam Taylor-Johnson, obra traz no papel de Amy a atriz Marisa Abela (foto), contracenando com Jack O'Connell (Blake Fielder-Civil), Eddie Marsan (Mitch Winehouse), Bronson Webb (Joey), Ansu Kabia (Raye Cosbert), dentre outros. Prato cheio para os eternos fãs da cantora.

CIC: sucessão

Nova Diretoria do Centro Industrial do Ceará (CIC) para o biênio 2024-2026, agora sob a presidência do industrial Edgar Gadelha, foi empossada em prestigiada solenidade no último dia 19. Edgar é o 36º presidente da instituição e assume a função no ano em que o CIC completa 105 anos de fundação. Presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante conduziu o momento. Presenças...