A "Biscoitolândia" invadiu, faz tempo, o debate público

Foto: FCO FONTENELE/O POVO CÉLIO STUDART comanda Secretaria de Proteção Animal do Ceará

O sinal é sempre o mesmo. O sujeito fazia o tipo paizão de família, mal postava fotos em redes sociais, tudo absolutamente sem graça, como uma camisa de listas, de botões e manga curta, dois números maior do que o manequim. Em outras palavras, apenas uma roupa que "veste o nu", sem intenções.

Como num passe de mágicas, faz como um amigo meu, bancário, rosto cansado, acima do peso, desses que adora falar "no meu tempo"... Deu uma sumida no grupo de WhatsApp da escola e, do nada, um belo dia, aparece no instagram de bermuda de surfista - quase caindo -, sem camisa, segurando uma prancha, às 6h, frente mar. Legenda: "Positive Vibrations".

Oi?

Eu destrinchei na hora: voltou para a pista. Acertei! Todas as fotos no estilo "family" haviam sido apagadas e ele estava, inclusive, usando essas pulserinhas de couro, primeiro sinal do divorciado reentrante no "mercado", junto com o corte de cabelo de barbearia com sinuca e cerveja.

Certaz vez passei um Carnaval no Rio com um casal amigo de outro estado, era relacionamento recente ainda, uns dois anos. Trocavam juras de amor ao som dos sambas-enredo. Fiquei feliz por ela, minha colega de faculdade.

Uns 20 dias depois da Quarta-feira de Cinzas, essa amiga postou um vídeo fazendo o famoso "agachamento guiado" na academia, com sua calça legging "off white", e a legenda: "Por hoje está pago. Leg day". Imediatamente fui à caça das fotos da folia momina com o love e comprovou-se o esperado. Ela estava de volta à "Solteirolândia".

É a nova praça pública, não tem jeito. Em Fortaleza tem até coach que ganha dinheiro orientando as pessoas em como ter um perfil de rede social magnético, de forma a atrair pretendentes. Tudo está no jogo!

O que eu lamento é a vida narrada nas plataformas digitais e a pressão dos agoritmos ter atingido não apenas as frivolidades, sensualidades e futilidades, mas ter alterado, de forma irreversível, o debate público.

O caso do deputado federal Célio Studart (PSD-CE) colocando "pra jogo" seus atributos físicos a fim de atrair engajamento em suas redes sociais é uma simples ilustração dentro de um contexto muito maior e preocupante.

Estamos falando de um Ceará que elegeu, com recorde de votos, um deputado federal cuja trajetória se inicia com um vídeo viralizado no qual ensina - de forma tragicômica - como depilar partes íntimas impublicáveis. E se apresenta como pré-candidato à Prefeitura da Capital.

Se o parlamentar defensor dos animais usou verbas públicas, ou não, para impulsionar as imagens "biscoitando" (em busca de elogios), os procedimentos administrativos da Câmara dos Deputados devem esclarecer, mas nosso papinho aqui é muito mais embaixo...

Se antes a política brasileira já tinha um hiato entre os eleitos e as massas, o advento das redes baixou o sarrafo de forma que mesmo os representantes públicos com algum grau de intelectualidade e conteúdo ficam gastando neurônios e verbas públicas para atrair a atenção nessa arena digital dos horrores onde quanto pior, mais bizarro, mais inútil, mais vazio de propósito, melhor!

Perdemos todos... E mesmo com as inúmeras piadinhas feitas com Célio Studart, até mandando ele tomar "whey protein" e levantar mais peso antes de postar fotos do dorso, o fato é que estamos entrando numa das campanhas mais esvaziadas de realidade e intenções.

Marketeiros hoje são pagos não para encontrar a melhor forma de disseminar uma ideia, vender um projeto arrojado de governo. O lance hoje é conseguir viralizar postagens, custe o que custar. Depois a gente vê como levar adiante a "lojinha".

Pena que, como sempre falo para minhas filhas, "vocês não farão nenhuma prova na vida com o que vocês veem em TikTok", assim como político nenhum vai atuar de forma realmente comprometida baseado na linguagem banal que o mundo adotou.

Flores... Boa semana.

Terra da Moda

iana, Renato e Célio Thomaz no Ceará Está na Moda, evento que movimentou a cadeia da moda na Capital Crédito: arquivo pessoal

Muito bem avaliada, pelos participantes, a primeira edição do "Ceará Está na Moda", megaencontro de toda a cadeia produtiva do segmento no Centro de Eventos. Com foco em vendas e voltado ao atacado, iniciativa da Fiec e Fecomércio atraiu 300 compradores do Brasil e do Exterior para as rodadas de negócios, desfiles e debates. Um dos momentos mais disputados foi a apresentação de Renato Thomaz, uma das mentes criativas por trás de todo o sucesso da marca beachwear Água de Coco, nascida no CE para o mundo. Na primeira fila, as duas principais presenças, os orgulhosos papais do palestrante, Liana e Célio Thomaz, fundadores de uma das grifes mais importantes da moda praia no Brasil.

Segundou

Renata Pinheiro Alencar clicada pelo Rola na Orla Crédito: carlos fernandes/ rola na orla

...E quem anda em busca de inspiração para abandonar o sedentarismo, nosso zoom vai na empresária Renata Pinheiro Alencar, dedicada corredora, sempre vista em seus treinos na avenida Beira Mar. Nesse momento, curte temporada europeia com o marido, o médico Marcelo Pinheiro, após ter participado, dias atrás, da tradicional Maratona de Londres. A foto é do querido Carlos Fernandes, pioneiro no registro de atletas e esportistas amadores via pataforma "Rola na Orla".

Conexão Ásia

Tasso Pacheco e Fernanda: tour pelas belezas do Japão Crédito: arquivo pessoal

Construtor Tasso Pacheco e a esposa Fernanda percorrem as belezas do Japão, numa imersão cultural, gastronômica, histórica e arquitetônica. No roteiro, Toquio, Kyoto, Osaka, Hiroshima e Yokohama. Certamente, na bagagem, traz inspirações para seus negócios.

ESPECIAL LEGADOS

Finalizada, com sucesso, a terceira temporada do especial Legados, projeto do O POVO que entrevista empresários de diferentes segmentos que atuam no Ceará e impactam a sociedade e a economia locais com suas organizações. Assis Cavalcante, das Óticas Visão; Charles Boris, da Lanlink; Maurício Filizola, do Grupo Santa Branca; Oto de Sá Cavalcante, do Colégio Ari de Sá; Silene Gurgel, da Fazendinha e Tales de Sá Cavalcante, do Colégio Farias Brito foram os perfilados dessa edição. Nos registros, momento em que recebem a reportagem emoldurada.

Tales de Sá Cavalcante Crédito: João Filho Tavares/Fabio Lima/Samuel Setubal Oto de Sá Cavacalcante e Guida Crédito: João Filho Tavares/Fabio Lima/Samuel Setubal Laura Paiva e Mauricio Filizola Crédito: PROJETO LEGADOS O POVO

Últimas

Editoras cearenses Master Soluções Educacionais e IPDH Edicões participaram da Expo Norte São Paulo, considerada a maior feira de educação da América Latina.

O senador Eduardo Girão (Partido Novo) será entrevistado desta segunda, 29, na Rádio O POVO CBN. Ele será sabatinado pelos jornalistas Jocélio Leal e Carlos Mazza dentro do programa "O POVO no Rádio", que vai ao ar das 9h às 11h, na FM 95,5 e nas redes sociais da Rádio. Eduardo Girão é pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza. Na última sexta, os jornalistas conversaram com o ex-deputado Capitão Wagner (União Brasil), também pré-candidato à Prefeitura.

Os quatro resorts do Beach Park (Wellness, Suites, Acqua e Oceani) acabam de receber o Selo Travellers' Choice 2024 do TripAdvisor. Esta menção é concedida aos 1% mais bem avaliados entre os milhões de estabelecimentos listados pela plataforma.